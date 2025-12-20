محافظ أسوان: حلول عاجلة لمطالب المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالعلاقي

أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال تقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقي جنوب شرق مدينة أسوان لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة، مشيرا إلى أنه يتم العمل وفق خطة ورؤية تنسيقية مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يسهم في تحويل المنطقة الصناعية إلى منطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضاري وجمالي على أعلى مستوى مما يجعلها مؤهلة لتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الصناعية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم مع وفد جمعية المستثمرين بأسوان حيث تم استعراض حزمة من الموضوعات والتحديات الملحة داخل المنطقة والمتعلقة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وموقف توصيل الخدمات والمرافق لـ 40 مصنعا بما يسهم في دعم تشغيلها وتوسعتها خلال الفترة المقبلة.



ووجه المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي عاجل يضم مسئولي الجهات التنفيذية المعنية وذلك لعرض جميع المطالب والاحتياجات الخاصة بالمستثمرين ووضع حلول فورية لها بما يضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة داخل المنطقة الصناعية بالعلاقي، مؤكداً أن الدولة تضع ملف الصناعة في مقدمة أولوياتها وأن أسوان تعمل على توفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.

وفي سياق آخر، كلف محافظ أسوان، فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بسرعة التحرك الميداني والتعامل الفوري لتلبية مطالب المترددين على وحدة الرقيقين الصحية بمركز إدفو في تقديم الخدمة الطبية والإدارية للمواطنين دون أي معوقات بما يضمن إنهاء التكدس داخل الوحدة.



ونفى محافظ أسوان ما تردد بشأن توقف الخدمات الطبية اعتباراً من يناير المقبل ، وعدم قيام بعض الجهات الحكومية والخاصة بسداد الإشتراكات الشهرية المحصلة لصالح المنظومة، مناشداً أهالي أسوان بعدم الانسياق وراء الشائعات والحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة.

