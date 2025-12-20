قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: حلول عاجلة لمطالب المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالعلاقي

محافظ أسوان
محافظ أسوان
أ ش أ

أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال تقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقي جنوب شرق مدينة أسوان لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة، مشيرا إلى أنه يتم العمل وفق خطة ورؤية تنسيقية مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يسهم في تحويل المنطقة الصناعية إلى منطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضاري وجمالي على أعلى مستوى مما يجعلها مؤهلة لتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الصناعية بالمحافظة.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم مع وفد جمعية المستثمرين بأسوان حيث تم استعراض حزمة من الموضوعات والتحديات الملحة داخل المنطقة والمتعلقة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وموقف توصيل الخدمات والمرافق لـ 40 مصنعا بما يسهم في دعم تشغيلها وتوسعتها خلال الفترة المقبلة. 


ووجه المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي عاجل يضم مسئولي الجهات التنفيذية المعنية وذلك لعرض جميع المطالب والاحتياجات الخاصة بالمستثمرين ووضع حلول فورية لها بما يضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة داخل المنطقة الصناعية بالعلاقي، مؤكداً أن الدولة تضع ملف الصناعة في مقدمة أولوياتها وأن أسوان تعمل على توفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.
وفي سياق آخر، كلف محافظ أسوان، فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بسرعة التحرك الميداني والتعامل الفوري لتلبية مطالب المترددين على وحدة الرقيقين الصحية بمركز إدفو في تقديم الخدمة الطبية والإدارية للمواطنين دون أي معوقات بما يضمن إنهاء التكدس داخل الوحدة.


ونفى محافظ أسوان ما تردد بشأن توقف الخدمات الطبية اعتباراً من يناير المقبل ، وعدم قيام بعض الجهات الحكومية والخاصة بسداد الإشتراكات الشهرية المحصلة لصالح المنظومة، مناشداً أهالي أسوان بعدم الانسياق وراء الشائعات والحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة.
 

إدفو أسوان المستثمرين العلاقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

الزيادة السكانية

برلماني: الزيادة السكانية تعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي

رجال المرور

غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة طبقا لقانون المرور

السوق العقاري

فوضى العقارات تحت قبة البرلمان.. تشريع جديد لحماية المشترين من تأخر تسليم الوحدات

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد