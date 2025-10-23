حريق بمخزن أخشاب في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

نشب منذ قليل حريق في مخزن أخشاب بطريق بلبيس ابوحماد بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية مدخل الطحاوية.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وجار السيطرة على الحريق واخماده.

فيما دفع مرفق إسعاف الشرقية بسيارات الإسعاف الي محيط الحادث تحسباً لوقوع إصابات وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق في مخزن اخشاب بطريق بلبيس ابوحماد بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية مدخل الطحاوية وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء.