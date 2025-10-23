إصابة شخصين في انهيار بلكونة عقار بالشرقية

أصيب شخصان بسحجات وكدمات اثر وقوع حادث انهيار بلكونة الدور الثاني والثالث لعقار مكون من ثلاثة طوابق بمركز فاقوس بميدان الساعة بمحافظة الشرقية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس يفيد استقبال "محمد ا ع" 19 سنة مقيم الديدمون و"ناصر ع ا" 35 سنة مقيم الديدمون مصابين بسحجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انهيار بلكونه الدور الثاني والثالث لعقار مكون من ثلاث طوابق بمركز فاقوس بميدان الساعة بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.