بالصور

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

محمد الطحاوي

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية البطلة ريحاب أحمد رضوان ابنة قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمنحها شعار المحافظة وشهادة تقدير وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي وزن 61 كجم سيدات والتي قيمت في الفترة من 9 حتي 18 اكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 131 كجم متمنياً لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة والدكتور عمر حجازي معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة وأسرة البطلة.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته بفوز البطلة ريحاب رضوان بالميدالية الذهبية ليؤكد أن الشرقية تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية. مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصر عاليًا. لافتًا إلى أن الإعاقة لن تمنع اللاعبة من ممارسة الرياضة وأداء التدريبات اللازمة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات ورفع اسم البلاد وعزف السلام الوطني لمصر أمام جميع دول العالم.

ومن جانبها أعربت لاعبة رفع الأثقال البارالمبي عن سعادتها لإستقبال المحافظ لها اليوم وتكريمها بإهدائها شعار المحافظة وشهادة تقدير ليمثل لها قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عالياً.

