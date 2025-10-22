محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بمدينة الابراهيمية والمُقام بالتعاون بين رئاسة المركز وادارة تموين الإبراهيمية بشارع الحرية بجوار موقف السيارات العمومي ، وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وحضر الجولة محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحرز الله وكيل وزارة التموين ، ويسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل مديرية التموين.

تفقد محافظ الشرقية أقسام المعرض والذي يقدم السلع والمواد الغذائية من البقوليات والزيوت والأسماك والدواجن والخضروات والفاكهة بتخفيضات تصل إلى 30 % لإتاحة الفرصة لأبناء المركز لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تلبي احتياجاتهم.

وأكد محافظ الشرقية أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

كما ثمن المحافظ تعاون التجار في إقامة السوق وإستجابتهم لخفض الأسعار وإلتزامهم بوضع سعر إسترشادي على كافة المنتجات المعروضة ، وكذلك عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين، مؤكداً على ضرورة إستمرار تزويد السوق بكافة المعروضات المختلفة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

دعا محافظ الشرقية أبناء المركز إلى الإقبال على السوق والذي يقام يوم الأربعاء من كل أسبوع للحصول علي احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والإستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة.