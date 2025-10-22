قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكليف الدكتور أحمد عناني بأعمال عميد كلية الطب البشري بالزقازيق

محمد الطحاوي

أصدر الدكتور خالد علي الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم (٢٢٣٠) بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ بتكليف الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري، للقيام بأعمال عميد كلية الطب البشري لمدة عام أكاديمي ينتهي في 31 يوليو 2026، أو لحين تعيين عميد للكلية، أو صدور قرار آخر أيهما أقرب، وذلك إلى جانب مهام عمله الحالية.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي عن خالص تهانيه للدكتور أحمد عناني، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، ومواصلة الجهد والعطاء لخدمة الكلية والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

