السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي
نجيب ساويرس: أحمد السويدي إنسان شاطر جدا وبيشتغل زيادة عن اللزوم
أخبار البلد

تحت رعاية وزارة الاتصالات.. التفاصيل الكاملة لمعرض Cairo ICT

أحمد عبد القوى

تنطلق فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT لعام 2025، الحدث الأبرز في صناعة التكنولوجيا بالمنطقة، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على مدار 4 أيام متواصلة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، وبمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية ودولية وكبار قادة وروّاد التكنولوجيا في مصر والمنطقة والعالم.

وتحت شعار "إمكانيات لا متناهية.. إعادة كتابة قصة الغد (Infinite Possibilities: Rewriting Tomorrow's Story )"، وبمشاركة أكثر من 500 شركة عارضة، يستعد Cairo ICT لنسخة هي الأضخم في تاريخه، حيث يعتبر الحدث منصة واحدة شاملة وعملاقة ينطلق تحت مظلتها بالتوازي 6 فعاليات متنوعة على رأسها النسخة الـ 12 من المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي PAFIX، والنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية  AIDC، بالإضافة إلى معرض Connecta المتخصص في الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية، وملتقى الإبداع وساحة الابتكار Innovation Arena، وحدث Cyber Zone التنافسي المبتكر في مجالات الأمن السيبراني، ومنتدى Shennovates  المخصص لدعم وتشجيع الفتيات والشابات بمجالات الابتكار.

وفي إطار استعراض آفاق التحول الرقمي اللامتناهية، تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في Cairo ICT ’25 من خلال جناح يضم أبرز الهيئات التابعة لها، وعلى رأسها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA.

وباعتباره الوجهة الأمثل للشغوفين بالتكنولوجيا في جميع المجالات والتخصصات، وفي إطار دوره كمنصة إقليمية ودولية رائدة لاستكشاف الابتكارات الجديدة، يشهد Cairo ICT لهذا العام جلسات نقاشية ثرية، وعروض تطبيقية مباشرة، لتسليط الضوء على مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس ، والأمن السيبراني، و البنية التحتية الذكية وحلول المدن الذكية، والرعاية الصحية الرقمية، وتكنولوجيا التعليم والتعلّم الرقمي، وحلول الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، والتقنيات الخضراء وابتكارات الاستدامة.

جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا وفر على مدار انعقاده لمدة 3 عقود تقريبا، منصة حيوية للتواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية، وإعلان الاختراقات التكنولوجية الكبرى، وحشد رواد الأعمال والمبتكرين وألمع العقول المبتكرة من مختلف أنحاء العالم، واستكشاف التقنيات التي تشكل المستقبل.

معرض اتصال اتصالات

