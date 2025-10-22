قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي
نجيب ساويرس: أحمد السويدي إنسان شاطر جدا وبيشتغل زيادة عن اللزوم
رياضة

بطولة العالم للمصارعة| ياسر إدريس يشيد بإنجاز مُصارعي مصر: فخورون بجيل يرفع علم الوطن عالميًا

أشاد ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالإنجاز الكبير الذي حققه لاعبا منتخب مصر للمصارعة محمد حسن وأدهم أيمن في بطولة العالم تحت 23 سنة، المقامة في صربيا خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري، بعد فوز الأول بالميدالية الذهبية، والثاني بالميدالية البرونزية، ليؤكد أبطال المصارعة تفوقهم وتألقهم على الساحة العالمية.

وقال إدريس: "ما يقدمه أبطالنا في المصارعة يُعد نموذجًا مشرفًا للروح القتالية والعزيمة المصرية. تتويج محمد حسن بالذهب وأدهم أيمن بالبرونزية في بطولة العالم هو ثمرة جهدٍ وتخطيطٍ مستمر من الاتحاد واللجنة الأولمبية، وانعكاسٌ مباشرٌ للدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائها الرياضيين."

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: "نحن فخورون بهذا الجيل من الأبطال الذين يرفعون راية مصر في كل محفلٍ دولي، ونؤكد استمرار دعمنا الكامل لكل الاتحادات الرياضية، لتهيئة المناخ الذي يصنع مزيدًا من الأبطال القادرين على المنافسة على الميداليات الأولمبية والعالمية."

وكان البطل محمد حسن قد تُوِّج بالميدالية الذهبية في وزن 67 كجم بعد فوزه المستحق على بطل جورجيا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية، فيما حصد زميله أدهم أيمن الميدالية البرونزية بعد مشوارٍ حافلٍ بالانتصارات أمام أبرز مصارعي العالم.

ويواصل أبطال مصر للمصارعة كتابة تاريخٍ جديدٍ للرياضة المصرية، بعد تحقيق ميداليتين عالميتين في إنجازٍ يُضاف إلى سلسلة النجاحات المتتالية للألعاب الفردية المصرية.

ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منتخب مصر للمصارعة

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

أرشيفية

وباء الحصبة ينتشر في إسرائيل بوتيرة متسارعة

أرشيفية

السعودية تدين مصادقة الكنيست تجاه فرض السيادة على الضفة الغربية

نيكولا ساركوزي

3 مساجين يهددون الرئيس الفرنسي السابق بالقتل

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

