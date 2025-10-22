بطولة العالم للمصارعة| ياسر إدريس يشيد بإنجاز مُصارعي مصر: فخورون بجيل يرفع علم الوطن عالميًا

أشاد ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالإنجاز الكبير الذي حققه لاعبا منتخب مصر للمصارعة محمد حسن وأدهم أيمن في بطولة العالم تحت 23 سنة، المقامة في صربيا خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري، بعد فوز الأول بالميدالية الذهبية، والثاني بالميدالية البرونزية، ليؤكد أبطال المصارعة تفوقهم وتألقهم على الساحة العالمية.

وقال إدريس: "ما يقدمه أبطالنا في المصارعة يُعد نموذجًا مشرفًا للروح القتالية والعزيمة المصرية. تتويج محمد حسن بالذهب وأدهم أيمن بالبرونزية في بطولة العالم هو ثمرة جهدٍ وتخطيطٍ مستمر من الاتحاد واللجنة الأولمبية، وانعكاسٌ مباشرٌ للدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائها الرياضيين."

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: "نحن فخورون بهذا الجيل من الأبطال الذين يرفعون راية مصر في كل محفلٍ دولي، ونؤكد استمرار دعمنا الكامل لكل الاتحادات الرياضية، لتهيئة المناخ الذي يصنع مزيدًا من الأبطال القادرين على المنافسة على الميداليات الأولمبية والعالمية."

وكان البطل محمد حسن قد تُوِّج بالميدالية الذهبية في وزن 67 كجم بعد فوزه المستحق على بطل جورجيا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية، فيما حصد زميله أدهم أيمن الميدالية البرونزية بعد مشوارٍ حافلٍ بالانتصارات أمام أبرز مصارعي العالم.

ويواصل أبطال مصر للمصارعة كتابة تاريخٍ جديدٍ للرياضة المصرية، بعد تحقيق ميداليتين عالميتين في إنجازٍ يُضاف إلى سلسلة النجاحات المتتالية للألعاب الفردية المصرية.