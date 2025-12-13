قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
عبلة كامل تثمّن قرار الرئيس السيسي بعلاج الفنانين: لفتة إنسانية وحنونة
لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية
وزير الصحة: المنتشر في مصر فيروس الإنفلونزا ولدينا زيادة في معدلات الإصابة
أحمد موسى عن استهداف قوة أمريكية بسوريا : ترامب هيجيب عاليها واطيها
وزير الصحة: مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم
روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريباً
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
وظائف خالية بإعلان وزارة العمل.. قدم الآن
ترامب ينعي الضحايا الأمريكان في حادث سوريا.. و يهدد: سيكون هناك رد على داعش
الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو
موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يخسر كأس التحدي "إنتركونتيننتال" بهزيمته أمام فلامنجو البرازيلي 2ـ0

بيراميدز يخسر كأس التحدي "إنتركونتيننتال" بهزيمته أمام فلامنجو البرازيلي 2ـ0
بيراميدز يخسر كأس التحدي "إنتركونتيننتال" بهزيمته أمام فلامنجو البرازيلي 2ـ0
أ ش أ

خسر فريق بيراميدز أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ على استاد أحمد بن علي المونديالي في كأس التحدي ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2025.
استهل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي الدفاعي محمد الشيبي ومحمود مرعي وأحمد سامي ومحمد حمدي، وفي وسط الملعب مهند لاشين وأحمد عاطف قطة وبلاتي توريه ومصطفى زيكو ومحمود زلاكة، وفيستون ماييلي كمهاجم وحيد.
وبدأ فلامنجو الشوط الأول بضغط مكثف،وأتيحت له فرصة في الدقيقة الرابعة بعد عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها أحمد الشناوي ثم تسديدة بعد ذلك ولكن خرجت خارج الملعب، وحاول بيراميدز بفرصة في الدقيقة 19 بعد عرضية من الشيبي داخل منطقة الجزاء وحاول ماييلي الوصول إلى الكرة ولكن خرجت بجوار مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب.
وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 24 بعد ضربة ثابتة أرسلها دي أراسكايتا داخل منطقة الجزاء وارتقى لها ليو بيريرا ولعبها بضربة رأسية قوية داخل شباك أحمد الشناوي، وحاول بيراميدز بفرصة في الدقيقة 43 بعد عرضية من محمد حمدي وحاول ماييلي أن يخطف الكرة ولكن مرت من أمامه ووصلت سهلة في يد حارس فلامنجو، وأهدر بيراميدز هدف التعادل بعد انفراد فيستون ماييلي بمرمى فلامنجو في الدقيقة 45، ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم فلامنجو على بيراميدز بهدف نظيف.
وحاول بيراميدز في الشوط الثاني تعويض تأخره، وفي الدقيقة 50 أطلق محمود زلاكة تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت على يسار حارس فلامنجو إلى خارج الملعب.
وعزز فلامنجو تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد ضربة ثابتة أرسلها دي أراسكايتا داخل منطقة الجزاء وقابلها دانيلو بضربة رأسية قوية مرت من تحت يد أحمد الشناوي إلى داخل شباك بيراميدز.
وفي الدقيقة 68 حاول محمود مرعي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب، وأطلق فيستون ماييلي تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس فلامنجو في الدقيقة 72، وأرسل الشيبي عرضية خطيرة في الدقيقة 89 وارتقى لها محمد حمدي بالرأس ولكن مرت الكرة بجوار مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب لتضيع فرصة تقليص النتيجة على بيراميدز، لينتهي اللقاء بفوز فلامنجو على بيراميدز بهدفين نظيفين، ويتوج الفريق البرازيلي بلقب كأس التحدي.
ويضرب بذلك فلامنجو موعدا مع باريس سان جيرمان يوم /الأربعاء/ القادم على استاد أحمد بن علي المونديالي في نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

بيراميدز كأس التحدي كأس ال‏إنتركونتيننتال فلامنجو البرازيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أرشيفية

احتجزاها بغرفة الموت.. تأييد سجن عامل وزوجته 5 سنوات لقتلهما ابنته بأطفيح

أرشيفية

إعدام عم قتل ابن شقيقه خنقًا وألقى جثته في مصرف بالعياط

تعبيرية

إحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاص

بالصور

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد