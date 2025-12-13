بيراميدز يخسر كأس التحدي "إنتركونتيننتال" بهزيمته أمام فلامنجو البرازيلي 2ـ0

خسر فريق بيراميدز أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ على استاد أحمد بن علي المونديالي في كأس التحدي ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2025.

استهل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي الدفاعي محمد الشيبي ومحمود مرعي وأحمد سامي ومحمد حمدي، وفي وسط الملعب مهند لاشين وأحمد عاطف قطة وبلاتي توريه ومصطفى زيكو ومحمود زلاكة، وفيستون ماييلي كمهاجم وحيد.

وبدأ فلامنجو الشوط الأول بضغط مكثف،وأتيحت له فرصة في الدقيقة الرابعة بعد عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها أحمد الشناوي ثم تسديدة بعد ذلك ولكن خرجت خارج الملعب، وحاول بيراميدز بفرصة في الدقيقة 19 بعد عرضية من الشيبي داخل منطقة الجزاء وحاول ماييلي الوصول إلى الكرة ولكن خرجت بجوار مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب.

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 24 بعد ضربة ثابتة أرسلها دي أراسكايتا داخل منطقة الجزاء وارتقى لها ليو بيريرا ولعبها بضربة رأسية قوية داخل شباك أحمد الشناوي، وحاول بيراميدز بفرصة في الدقيقة 43 بعد عرضية من محمد حمدي وحاول ماييلي أن يخطف الكرة ولكن مرت من أمامه ووصلت سهلة في يد حارس فلامنجو، وأهدر بيراميدز هدف التعادل بعد انفراد فيستون ماييلي بمرمى فلامنجو في الدقيقة 45، ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم فلامنجو على بيراميدز بهدف نظيف.

وحاول بيراميدز في الشوط الثاني تعويض تأخره، وفي الدقيقة 50 أطلق محمود زلاكة تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت على يسار حارس فلامنجو إلى خارج الملعب.

وعزز فلامنجو تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد ضربة ثابتة أرسلها دي أراسكايتا داخل منطقة الجزاء وقابلها دانيلو بضربة رأسية قوية مرت من تحت يد أحمد الشناوي إلى داخل شباك بيراميدز.

وفي الدقيقة 68 حاول محمود مرعي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب، وأطلق فيستون ماييلي تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس فلامنجو في الدقيقة 72، وأرسل الشيبي عرضية خطيرة في الدقيقة 89 وارتقى لها محمد حمدي بالرأس ولكن مرت الكرة بجوار مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب لتضيع فرصة تقليص النتيجة على بيراميدز، لينتهي اللقاء بفوز فلامنجو على بيراميدز بهدفين نظيفين، ويتوج الفريق البرازيلي بلقب كأس التحدي.

ويضرب بذلك فلامنجو موعدا مع باريس سان جيرمان يوم /الأربعاء/ القادم على استاد أحمد بن علي المونديالي في نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.