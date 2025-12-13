قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
عبلة كامل تثمّن قرار الرئيس السيسي بعلاج الفنانين: لفتة إنسانية وحنونة
لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية
وزير الصحة: المنتشر في مصر فيروس الإنفلونزا ولدينا زيادة في معدلات الإصابة
أحمد موسى عن استهداف قوة أمريكية بسوريا : ترامب هيجيب عاليها واطيها
وزير الصحة: مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم
روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريباً
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
وظائف خالية بإعلان وزارة العمل.. قدم الآن
ترامب ينعي الضحايا الأمريكان في حادث سوريا.. و يهدد: سيكون هناك رد على داعش
الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو
موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية
الدردير : "خروج مشرف يرفع الراس شكرا بيراميدز"

باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي خسارة نادي بيراميدز من فلامنجو البرازيلى.

بيراميدز 

وكتب عمرو الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خروج مشرف يرفع الراس شكرا بيراميدز ".

بيراميدز يخسر من فلامنجو البرازيلى

وكان قد نجح فلامنجو البرازيلى،  في تحقيق الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة في القاء الذي جمع بينهما منذ قليل باستاد أحمد بن على بالدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي، ومازال الفريق البرازيلى متقدما بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة توج فلامنجو بلقب كأس التحدي وتأهل لمواجهة بطل أوروبا باريس سان جيرمان في المباراة النهائية والمقرر لها 17 ديسمبر الجاري بالدوحة.

واجه بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء اليوم على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وضغط الفريق البرازيلى على بيراميدز فى أول ربع ساعة من اللقاء، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

ونجح ليو بيريرا لاعب فلامنجو البرازيلى في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 24  بعد ركلة حرة من الجهة اليسرى نفذها جيورجيان دي أراسكايتا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية ليو بيريرا لتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 44 تسديدة من منتصف الملعب من لاعب فلامنجو إيفرتون سواريس ولكن انتهت بين أحضان حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي.

ونجح  دانيلو لويز  في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد ركلة حرة من المنتصف الهجومي نفذها جيورجيان دي أراسكايتا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية دانيلو لويزلتسكن الشباك.

بيراميدز الاهلي الزمالك فلامنجو

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

احتجزاها بغرفة الموت.. تأييد سجن عامل وزوجته 5 سنوات لقتلهما ابنته بأطفيح

إعدام عم قتل ابن شقيقه خنقًا وألقى جثته في مصرف بالعياط

إحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاص

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

