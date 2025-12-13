الدردير : "خروج مشرف يرفع الراس شكرا بيراميدز"

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي خسارة نادي بيراميدز من فلامنجو البرازيلى.

بيراميدز

وكتب عمرو الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خروج مشرف يرفع الراس شكرا بيراميدز ".

بيراميدز يخسر من فلامنجو البرازيلى

وكان قد نجح فلامنجو البرازيلى، في تحقيق الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة في القاء الذي جمع بينهما منذ قليل باستاد أحمد بن على بالدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي، ومازال الفريق البرازيلى متقدما بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة توج فلامنجو بلقب كأس التحدي وتأهل لمواجهة بطل أوروبا باريس سان جيرمان في المباراة النهائية والمقرر لها 17 ديسمبر الجاري بالدوحة.

واجه بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء اليوم على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وضغط الفريق البرازيلى على بيراميدز فى أول ربع ساعة من اللقاء، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

ونجح ليو بيريرا لاعب فلامنجو البرازيلى في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 24 بعد ركلة حرة من الجهة اليسرى نفذها جيورجيان دي أراسكايتا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية ليو بيريرا لتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 44 تسديدة من منتصف الملعب من لاعب فلامنجو إيفرتون سواريس ولكن انتهت بين أحضان حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي.

ونجح دانيلو لويز في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد ركلة حرة من المنتصف الهجومي نفذها جيورجيان دي أراسكايتا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية دانيلو لويزلتسكن الشباك.