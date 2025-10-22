الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس

وعن الظواهر الجوية، حذرت الأرصاد من شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي اتخاذ الحيطة بالنسبة للسادة قائدي المركبات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الادارية 34 20

6 اكتوبر 33 20

بنهــــا 33 21

دمنهور 31 20

وادى النطرون 33 20

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 33 21

الزقازيق 34 20

شبين الكوم 33 20

طنطا 33 20

دمياط 29 22

بورسعيد 30 22

الإسماعيلية 34 20

السويس 34 20

العريش 29 16

رفح 29 17

رأس سدر 31 17

نخل 29 12

كاترين 26 11

الطور 31 19

طابا 31 16

شرم الشيخ 33 23

الاسكندرية 32 20

العلمين 31 19

مطروح 29 19

السلوم 28 19

سيوة 30 18

رأس غارب 32 22

الغردقة 34 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 34 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 34 20

بني سويف 35 19

المنيا 35 16

أسيوط 36 18

سوهاج 37 20

قنا 37 22

الأقصر 38 22

أسوان 38 23

الوادى الجديد 37 18

أبوسمبل 37 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 40 25

الرياض 37 23

المنامة 36 25

أبوظبى 37 27

الدوحة 37 25

الكويت 37 22

دمشق 23 08

بيروت 25 15

عمان 28 14

القدس 27 12

غزة 27 17

بغداد 37 24

مسقط 38 27

صنعاء 22 11

الخرطوم 39 25

طرابلس 28 22

تونس 26 22

الجزائر 26 18

الرباط 28 11

نواكشوط 41 27