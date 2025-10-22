بالأسماء.. وفاة صغير وإصابة 5 آخرين في انهيار منزل بإحدى قرى ملوي بالمنيا

لقى صغير مصرعه، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين نتيجة انهيار عقار مكون من طابقين، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل المصابين والجثمان إلى مستشفى ملوي التخصصي، فيما تم التحفظ على موقع العقار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار عقار مكون من طابقين بإحدى قرى مركز ملوي .

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع العقار، وتبين مصرع اسماء. ا. ع سنتين، واصابة كل من على. ا. ع 5 سنوات، كريم. ا. ع 8 سنوات، ويوسف. ا. ع 6 سنوات، واشرف. ع 46 سنة ونورا. ر. ع 35سنة.

تم نقل المصابين للمستشفى التخصصي، لتلقي العلاج، وجثمان الطفلة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم التحفظ على موقع العقار، وفرض كردون امني للحفاظ على سلامة المارة، وفصل المرافق (مياه – كهرباء)، من المنزل، كما تم تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنزل وإعداد تقرير فني، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

