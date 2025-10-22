قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي
نجيب ساويرس: أحمد السويدي إنسان شاطر جدا وبيشتغل زيادة عن اللزوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. وفاة صغير وإصابة 5 آخرين في انهيار منزل بإحدى قرى ملوي بالمنيا

انهيار منزل بملوي
انهيار منزل بملوي
ايمن رياض

لقى صغير مصرعه، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين نتيجة انهيار عقار مكون من طابقين، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل المصابين والجثمان إلى مستشفى ملوي التخصصي، فيما تم التحفظ على موقع العقار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار عقار مكون من طابقين بإحدى قرى مركز ملوي .

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع العقار، وتبين مصرع اسماء. ا. ع سنتين، واصابة كل من  على. ا. ع 5 سنوات، كريم. ا. ع 8 سنوات، ويوسف. ا. ع 6 سنوات، واشرف. ع 46 سنة ونورا. ر. ع 35سنة.

تم نقل المصابين للمستشفى التخصصي، لتلقي العلاج، وجثمان الطفلة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم التحفظ على موقع العقار، وفرض كردون امني للحفاظ على سلامة المارة، وفصل المرافق (مياه – كهرباء)، من المنزل، كما تم تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنزل وإعداد تقرير فني، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 
 

المنيا ملوي انهيار إصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

بالصور

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد