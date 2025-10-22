الصلح خير.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بيونس صميدة بالمنيا.. صور

تمكنت الاجهزة الامنية بالمنيا بالتعاون مع لجنة المصالحات العرفية من إنهاء خصومة ثأرية استمرت اكثر من 4سنوات بين عائلتي مطاوع والمصري بقرية يونس صميدة بمركز المنيا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الأمن والسلم المجتمعي وإنهاء النزاعات العائلية.

حيث عقدت جلسة الصلح بحضور عدد كبير ، من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورموز القبائل العربية

بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة افتتاحية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد مخلوف، مدير أوقاف المنيا، أكد فيها على فضل الصلح في الإسلام، وضرورة نبذ العنف والفرقة، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والمحبة.

تقديم كفنيين

وشهدت الجلسة تقديم عائلتي النزاع لـ”كفنين” دلالة على انتهاء الخصومة وبداية صفحة جديدة من الوئام والسلام بينهما، وسط أجواء من التقدير والترحيب من الحاضرين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من جهود وزارة الداخلية لإنهاء النزاعات الثأرية التي طالما أرهقت المجتمع الصعيدي، وتسببت في إراقة الدماء وتعطيل مسيرة التنمية.

وقد أعرب الحضور عن تقديرهم لدور الأمن وجهوده الكبيرة في حفظ الاستقرار وبث روح التعاون بين أبناء المحافظة.