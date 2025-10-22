بتكلفة 6 ملايين جنيه ..محافظ المنيا يفتتح مركز شباب بني خلف بمغاغة

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مركز شباب بني خلف بمركز مغاغة، والمقام على مساحة 1750 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وفي إطار خطة الدولة لدعم البنية التحتية الشبابية وتوفير خدمات متكاملة لأبناء المحافظة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء وتطوير مراكز الشباب يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للنشء والشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، واستثمار أوقاتهم بشكل إيجابي ومثمر، بما يسهم في بناء جيل قوي وواعٍ بدوره في تنمية وطنه.

قطاع الشباب والرياضة

وأضاف اللواء كدواني أن الجهود المبذولة في قطاع الشباب والرياضة تأتي استكمالًا لسلسلة المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدًا أن مراكز الشباب تمثل متنفسًا حيويًا للشباب، وتُسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وتعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، أوضح مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن مركز شباب بني خلف تم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من مبنى إداري على طابقين يضم صالات أنشطة متعددة (تنس طاولة – كاراتيه – قاعة نشاط)، وغرفًا إدارية، ودورات مياه، إلى جانب ملعب نجيل صناعي بمساحة 22 × 40 مترًا مدعّمًا بشبكة إنارة عالية الجودة، ومحاطًا بسور خارجي لتأمين رواده.