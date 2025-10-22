قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
محافظات

صحة المنيا: علاج 944 مواطنا في قافلة طبية بسمالوط ضمن "حياة كريمة"

أ ش أ

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية جبل الطير شرق النيل بمركز سمالوط على مدى يومين متتاليين، تمكنت خلالهما من تقديم خدماتها الطبية لـ 944 مواطنا من أبناء القرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمود عمر، في بيان اليوم "الأربعاء"، إنه إلى جانب الكشف على المترددين تم صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان. 

من جانبها، أوضحت مسؤولة القوافل الطبية بالمديرية، الدكتورة وفاء عادل، أن الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة تنوعت مابين حالات أطفال وتنظيم أسرة وجراحة وأسنان وكشف مبكر للسكر والضغط وإجراء مجموعة من التحاليل المتنوعة، كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية بقرية جبل الطير شرق النيل بمركز سمالوط وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمود عمر صرف الأدوية القوافل الطبية بالمديرية

