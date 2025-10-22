صحة المنيا: علاج 944 مواطنا في قافلة طبية بسمالوط ضمن "حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية جبل الطير شرق النيل بمركز سمالوط على مدى يومين متتاليين، تمكنت خلالهما من تقديم خدماتها الطبية لـ 944 مواطنا من أبناء القرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمود عمر، في بيان اليوم "الأربعاء"، إنه إلى جانب الكشف على المترددين تم صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبها، أوضحت مسؤولة القوافل الطبية بالمديرية، الدكتورة وفاء عادل، أن الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة تنوعت مابين حالات أطفال وتنظيم أسرة وجراحة وأسنان وكشف مبكر للسكر والضغط وإجراء مجموعة من التحاليل المتنوعة، كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.