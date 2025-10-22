محطة معالجة صرف صحي قفادة بمركز مغاغة بمواصفات عالمية.. بتكلفة 1.1 مليار جنيه

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء ، أعمال انشاء محطة معالجة الصرف الصحي قفادة بمركز مغاغة بتكلفة تقديرية مليار و100 مليون جنيه ، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز المنظومة البيئية والصحية من خلال إنشاء محطات معالجة متطورة تتماشى مع أحدث المعايير الفنية العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووفقاً لرؤية مصر 2030.

تفقد محافظ المنيا ومرافقوه، موقع محطة المعالجة والتي يجري إنشائها على مساحة 18 ونصف فدان بقرية قفادة التابعة لمركز مغاغة بطاقة تشغيل من 20: 40 ألف متر مكعب/ يوم ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتخدم 180 الف نسمة في 9 قرى تضم (الشيخ زياد - طنبدى - اشنين النصارى - العباسية الجديدة - عباد شارونة - منشأة لملوم - بنى خلف - أبا البلد - قفادة ).

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة منال حسين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول موقف الأعمال بمحطة قفادة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الإسكان و الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي حيث بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات المدنية والتوريدات والتركيبات الكهروميكانيكية 80% ومن المقرر الانتهاء من المشروع نهاية نوفمبر القادم على ان يتم اخذ عينات و إنهاء اجراءات التسليم الابتدائي للمحطة منتصف ديسمبر 2025 .

مشروعات البنية االتحتية

أكد اللواء "كدواني" دعم القيادة السياسية لمشروعات البنية التحتية الكبرى، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات تعتبر أولوية في استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مشدداً على تكثيف الجهود وتنفيذ المشروع بأعلى مستوى من الكفاءة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة، ويُسهم في تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار محافظ المنيا أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية تجاوزت معدلات جيدة، ونعمل على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيرة الإنجاز، لافتاً إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة تعد بمثابة تحول تاريخي في حياة مئات الآلاف من المواطنين، من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والخدمات الحكومية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تجدر الاشارة الى ان المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تستهدف إقامة مشروعات خدمية لخدمة 3 مليون مواطن من أهالي 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مليون و 500 ألف مواطن فى مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

رافق المحافظ النائب ايهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب ، هاني الجويلى رئيس مركز مغاغة ، مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة منال حسين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.