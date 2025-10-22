قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محطة معالجة صرف صحي قفادة بمركز مغاغة بمواصفات عالمية.. بتكلفة 1.1 مليار جنيه

محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة صرف صحي قفاده بمغاغة
محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة صرف صحي قفاده بمغاغة
ايمن رياض

 تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء ، أعمال انشاء محطة معالجة الصرف الصحي قفادة بمركز مغاغة بتكلفة تقديرية مليار و100 مليون جنيه ، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة  لتحسين البنية التحتية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز المنظومة البيئية والصحية من خلال إنشاء محطات معالجة متطورة تتماشى مع أحدث المعايير الفنية العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووفقاً لرؤية مصر 2030.

تفقد محافظ المنيا ومرافقوه، موقع محطة المعالجة والتي يجري إنشائها على مساحة 18 ونصف فدان  بقرية قفادة التابعة لمركز مغاغة بطاقة تشغيل من 20: 40 ألف متر مكعب/ يوم ضمن المرحلة الأولى للمبادرة  الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتخدم 180 الف نسمة في 9 قرى تضم (الشيخ زياد - طنبدى - اشنين النصارى - العباسية الجديدة - عباد شارونة - منشأة لملوم - بنى خلف - أبا البلد - قفادة ).

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة منال حسين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول موقف الأعمال بمحطة قفادة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الإسكان و الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي حيث  بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات المدنية والتوريدات والتركيبات الكهروميكانيكية 80% ومن المقرر الانتهاء من المشروع نهاية نوفمبر القادم على ان يتم اخذ عينات و إنهاء اجراءات التسليم الابتدائي للمحطة منتصف ديسمبر 2025 .

مشروعات البنية االتحتية

أكد اللواء "كدواني" دعم القيادة السياسية لمشروعات البنية التحتية الكبرى، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات تعتبر أولوية في استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مشدداً على تكثيف الجهود وتنفيذ المشروع بأعلى مستوى من الكفاءة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة، ويُسهم في تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار محافظ المنيا أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية تجاوزت معدلات جيدة، ونعمل على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيرة الإنجاز، لافتاً إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة تعد بمثابة تحول تاريخي في حياة مئات الآلاف من المواطنين، من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والخدمات الحكومية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تجدر الاشارة الى ان المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تستهدف إقامة مشروعات خدمية لخدمة 3 مليون مواطن من أهالي 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مليون و 500 ألف مواطن فى مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

رافق المحافظ النائب ايهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب ، هاني الجويلى رئيس مركز مغاغة ، مسئولو الهيئة القومية  لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة منال حسين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة الموقف التنفيذي محطة صرف صحي قفاده مركز مغاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

قان أورغانجـي أوغلو فى مهرجان الجونة

حقيقة اعتزاله وشعبيته العربية.. ملخص تصريحات الممثل التركي قان أورغانجـي أوغلو

القومي للترجمة

القومي للترجمة يطلق جائزة أفضل كتاب مترجم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تثير الجدل من الجيم

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

فيديو

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد