محافظ المنيا: إطلاق مشروعين صناعيين بالعدوة وتوقيع بروتوكول مع هيئة تنمية الصعيد

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إطلاق مشروعين صناعيين جديدين بمركز العدوة، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم التنمية الصناعية والاستثمار في صعيد مصر. جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنيا وهيئة تنمية الصعيد، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس الهيئة.

وأكد المحافظ أن البروتوكول يأتي استكمالًا وتجديدًا لاتفاق سابق بين المحافظة والهيئة، ويهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بمحافظات الصعيد، من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية متنوعة تشمل المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والحرفية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول ينص على التزام محافظة المنيا بتوفير الأراضي والأصول اللازمة وتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية لتنفيذ المشروعات، فيما تتولى هيئة تنمية الصعيد تقديم التمويل اللازم والدعم الفني والإشراف على مراحل التنفيذ، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الفجوات التنموية واستثمار المزايا التنافسية في كل مركز من مراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ أن البروتوكول يسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو دفع عجلة التنمية بالمحافظة وجذب مزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع المباشر على أبناء المنيا.

وفي إطار هذا التعاون المشترك، تم توقيع عقدين جديدين بين محافظة المنيا وهيئة تنمية الصعيد؛حيث يتضمن العقد الأول إدارة وتشغيل مشروع إنشاء مجمع صناعي حرفي على مساحة 600 متر مربع بقرية القايات بمركز العدوة،

فيما يشمل العقد الثاني إنشاء وتشغيل مجمع لتجفيف البصل على مساحة 4200 متر مربع بقرية الجهاد بالمركز ذاته،

وذلك في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.

