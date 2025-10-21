تفاصيل إصابة 13 شخصا فى إنقلاب ميكروباص على صحراوي مغاغة بالمنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي، أمام مركز مغاغة شمال المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفي العدوة لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا بإنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي أمام مركز مغاغة اتجاه القاهرة.

وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف ورجال الشرطة إلي موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 10 أشخاص وهم محمد. ر. ب 22 سنة، وعلي. م. ع 49 سنة، ومختار. ح. ب 64 سنة، ومحمود. ض. خ 24 سنة، وإبراهيم. ن. م 22 سنة، وعبدالحميد. م. ع 45 سنة، واحمد. ع. م 24 سنة، وعرفات. ع. ع 30 سنة، وناجح. ت. م 50 سنة، وخيري. ف. ح 55 سنة، مقيمين جميعا بمحافظة المنوفية.

تم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.