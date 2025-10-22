قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد كمونة: بيراميدز الفريق الأول في مصر حاليًا .. لهذه الأسباب
إبراهيم عبدالخالق: خوان بيزيرا أفضل صفقة للزمالك هذا الموسم.. وشيكو بانزا لا يصلح
سيول : كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا في تجربة جديدة
8 فرق فنية تُبهر المشاركين في ليلة تعامد الشمس بمدينة أبوسمبل السياحية |شاهد
القصة الكاملة لمُعاقبة موظف بالسجن 5 سنوات بتهمة الاختلاس بالقاهرة
5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون
أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الأربعاء
بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
محافظات

8 فرق فنية تُبهر المشاركين في ليلة تعامد الشمس بمدينة أبوسمبل السياحية |شاهد

محمد عبد الفتاح

شهدت ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، تقديم فقرات فنية متنوعة لثماني فرق للفنون الشعبية.

وتأتي الفعاليات، التي تنظمها محافظة أسوان بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، في إطار استقبال الحدث الفلكي الفريد الذي يشهد تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس بمعبده الكبير صباح الأربعاء، في مشهد يتكرر مرتين فقط كل عام، يومي 22 فبراير و22 أكتوبر.

وقدّمت الفرق المشاركة، وهي فرق أسوان والأقصر وملوي وسوهاج وكفر الشيخ وبورسعيد والعريش والأنفوشي، عروضها أمام ساحة معبدي رمسيس بأبو سمبل، وسط حضور كل من ممثل محافظة أسوان، والدكتور فهمي محمود الأمين مدير الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان.

وتستمر الفعاليات داخل المعبد وفي سوق المدينة السياحية حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث يتابع الحضور الظاهرة الفلكية النادرة التي تجسد عبقرية المصري القديم في علوم الهندسة والفلك، وتُعد من أبرز الأحداث السياحية على أجندة الفعاليات الدولية.

وكان معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان قد شهد أمس انتعاشة ملحوظة في الحركة السياحية، وذلك قبل ساعات قليلة من حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة التي تتمثل في تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والتي ينتظرها الزوار من مختلف دول العالم.

وجاء ذلك خلال استعدادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والسياحية لاستقبال الحدث العالمي الذي يتجدد مرتين كل عام في 22 أكتوبر و22 فبراير، حيث تم رفع كفاءة الخدمات داخل المنطقة الأثرية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، إلى جانب تجهيز أماكن انتظار الحافلات وتوفير وسائل الراحة للزائرين.

وأكد الدكتور الأثري أحمد مسعود، مدير معبد أبو سمبل، أن نسب الإشغال داخل الفنادق والبواخر السياحية ارتفعت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، مع تزايد أعداد الوفود القادمة من مختلف الجنسيات لمتابعة الظاهرة الفريدة التي تجسد عبقرية المصري القديم في علم الفلك والهندسة المعمارية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

