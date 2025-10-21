يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

شهد سعر الذهب محليا وعالميا هبوطا كبير ختام اليوم، وخسرت سعر الأوقية نحو 6% من قيمتها، فيما انخفض الجنيه الذهب بقيمة تقارب 2000 جنيها مصريا علي مدار تعاملات اليوم مسجلا الآن 44320 مقارنة 46320 جنيها سعر المستهل .

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، ختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:6366 جنيها

سعر الشراء: 6331 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 5835 جنيهًا

سعر الشراء: 5804 جنيهاً

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 5570 جنيهًا

سعر الشراء: 5540 جنيهًا

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:4774 جنيهًا

سعر الشراء:4749 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:3713جنيهًا

سعر الشراء: 3693 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:3183 جنيهًا

سعر الشراء: 3166 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 44560 جنيهًا

سعر الشراء:44320 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:197996 جنيهًا

سعر الشراء نحو196930 جنيهًا

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4103.24 دولارا سعر البورصة العالمية يوم الثلاثاء متراجعا نحو 6% من القيمة حيث سجل سعر الأونصة في مستهل التعاملات 4280 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.