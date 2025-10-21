قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الذهب يواصل تراجعه في التعاملات المسائية .. اعرف سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب
علياء فوزى

يواصل  سعر الذهب تراجعه بالأسواق المحلية والبورصة العالمية مسجلا هبوطا قدره 60 جنيها في الجرام خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 5570 جنيها مقارنة 5630 جنيها قبل ساعتين .

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

 أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم 

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 6400  جنيها

سعر الشراء: 6366  جنيهًا 

سعر الذهب عيار 22  اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 5867 جنيهًا 

سعر الشراء: 5835 جنيهاً 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 5600 جنيهًا 

سعر الشراء: 5570  جنيهًا 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:4800   جنيهًا 

سعر الشراء:4774 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:3733جنيهًا 

سعر الشراء: 3713 جنيهًا 

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:3200  جنيهًا 

سعر الشراء: 3183 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع: 44800  جنيهًا 

سعر الشراء:44560 جنيهًا 

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الثلاثاء 21-10-2025:

سعر البيع:199062 جنيهًا

سعر الشراء نحو197996 جنيهًا

 أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4119.63  دولارا سعر البورصة العالمية يوم الثلاثاء.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سعر الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب بدون مصنعية عيار 21 الجنيه الذهب

