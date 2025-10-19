سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية

شهد سعر الذهب محليا وعالميا ارتفاعا كبيرا علي مدار تعاملات الأيام الماضية ، واقتربت سعر الأوقية الـ 4250 دولار، وفي السوق المحلي يواصل المعدن الأصفر صعوده.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 6583 جنيها.

سعر الشراء: 6549 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 6034 جنيهًا.

سعر الشراء: 6003 جنيهاً.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 5760 جنيهًا.

سعر الشراء: 5730 جنيهًا.



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 4937 جنيهًا.

سعر الشراء:4911 جنيهًا.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع:3840 جنيهًا.

سعر الشراء: 3820جنيهًا.



وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع:3291جنيهًا.

سعر الشراء: 3274 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 46080 جنيهًا.

سعر الشراء: 45840 جنيهًا.



وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع:204750 جنيهًا.

سعر الشراء نحو 203683 جنيهًا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4249 دولارا وفقا إغلاق لسعر البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

الذهب ملاذ آمن

ويعد الذهب أحد الملاذات الآمنة التي عادة ما يلجأ إليها المستثمرين والمواطنين لحفظ قيمة مدخراتهم خاصة مع موجات التضخم وكذلك حالات عدم الاستقرار المالي.