إزالة الدعاية الانتخابية وتسهيلات لوجستية لضمان التصويت المنظم بسوهاج

قال تيموثي إيهاب، مراسل قناة «إكسترا نيوز» في محافظة سوهاج، إن المشهد الانتخابي يسير بوتيرة نشطة منذ فتح اللجان أبوابها، إذ يواصل الناخبون التوافد للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة.

وأضاف «إيهاب»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن محافظة سوهاج تضم 7 دوائر تم إلغاء نتائجها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي قررت إعادة الانتخابات فيها وكأنها لم تكن، متابعا أنه يتواجد في مركز العسيرات التابع للدائرة الخامسة والمعروفة بدائرة جرجا، حيث شهد المقر الانتخابي إقبالًا كبيرًا أمس منذ التاسعة صباحًا وحتى انتهاء فترة التصويت دون توقف.

وتابع، أن نسب المشاركة تفاوتت بين كثافة عالية في بعض الفترات ومعدلات متوسطة في أوقات أخرى، مؤكدًا أن المشهد يتكرر كذلك اليوم، حيث ما زال الناخبون يتوافدون منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان، لافتا إلى خروج سيدة مسنة منذ لحظات أدلت بصوتها مستخدمة كرسيًا متحركًا في مشهد يعكس حرص المواطنين على المشاركة.

وأضاف أن هناك التزامًا واضحًا بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بإزالة جميع مظاهر الدعاية من محيط اللجان، إلى جانب جهود الأجهزة التنفيذية في تهيئة الطرق وتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تسهّل على الناخبين عملية التصويت، مشيرًا إلى أن تلك الملاحظات كانت واضحة طوال يوم أمس وتمت ملاحظتها مجددًا اليوم.