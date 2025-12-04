الداخلية تكشف حقيقة اختطاف طفلة والتسول بها في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام طفلة باستجداء المارة وادعاء كونها مختطفة من أهلها بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط سيدة وبصحبتها الطفلة المشار إليها، مقيمتان بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبسؤالها، أفادت بأن الطفلة ابنة شقيقتها “تم ضبطها”، وقيام شقيقتها بتركها بصحبتها للتسول.

وبسؤال والدة الطفلة، قدمت شهادة ميلادها، وتم تسليمها الطفلة وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.