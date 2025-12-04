قنا.. لا وجود لأي خروقات أو مظاهر دعائية داخل لجان الانتخابات

قالت أسماء خليفة، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» في محافظة قنا، إن اللجان الانتخابية بالمحافظة فتحت أبوابها صباح اليوم في إطار إعادة الانتخابات ضمن المرحلة الأولى لدوائر المحافظة الأربع.

وأضافت أن الناخبين بدأوا التوافد قبل نصف ساعة من فتح اللجان، حيث تضم المحافظة 352 لجنة فرعية ضمن 307 لجان عامة، ويبلغ عدد الناخبين والناخبات حوالي 2 مليون و215 ألف شخص.

متابعة دقيقة وجولات تفقدية للمحافظ

وأوضحت المراسلة أن المحافظة قامت منذ الصباح بـ متابعة دقيقة لجميع اللجان الفرعية عبر غرف العمليات المركزية، بينما يقوم محافظ قنا بجولات تفقدية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من توافر جميع التجهيزات اللوجستية، بما يشمل تواجد القضاة والأدوات المكتبية والبطاقات والأوراق الانتخابية في اللجان.

تدابير أمنية لضمان نزاهة التصويت

وأكدت «خليفة» أن جميع الإجراءات الأمنية مشددة، مع متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية لوزارة الداخلية، مشيرةً إلى عدم وجود أي خروقات أو مظاهر دعائية داخل اللجان العامة أو الفرعية، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها وفقًا للقانون لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

استمرار استقبال الناخبين والخدمات اللوجستية

وأشارت المراسلة إلى أن اللجان ستستمر في استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، مع إمكانية تمديد فترة الإغلاق في حال وجود ناخبين داخل اللجان.

وأكدت أن جميع الاستعدادات اللوجستية والأمنية تهدف إلى تقديم تجربة تصويت منظمة وآمنة لجميع المواطنين، مع توفير بيئة مريحة ومهيأة لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.