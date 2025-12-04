وسائل إعلام إسرائيلية: موجة استقالات داخل الموساد بعد تعيين جوفمان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تقديرات بموجة استقالات داخل جهاز الموساد عقب تعيين اللواء رومان جوفمان رئيسًا جديدًا للجهاز، بسبب المخاوف المتعلقة بنقص خبرته الاستخباراتية والإدارية.

إعلان رسمي بتعيين جوفمان

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عين مستشاره العسكري اللواء رومان جوفمان رئيسًا جديدًا للموساد، في خطوة أثارت جدلاً وانتقادات داخل الجهاز الأمني.

متابعة التطورات المستقبلية

ويراقب المراقبون عن كثب أي تطورات محتملة داخل الموساد بشأن الاستقالات أو التغييرات الإدارية، وسط توقعات بحدوث إعادة ترتيب للهيكل التنظيمي للجهاز خلال الفترة المقبلة.