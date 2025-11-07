قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر حافل بالخدمة والإيمان.. وفاة القمص بنيامين نسيم بطهطا

القمص بنيامين بنيامين نسيم
ميرنا رزق

توفي، أمس، الأب القمص بنيامين بنيامين نسيم، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بيشوي بطهطا عن عمر قارب ٩٣ سنة، وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت ١٥ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ١ يناير عام ١٩٣٣ خدم شماسًا مكرسًا اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر من عام ٢٠٠٩ ثم سيم كاهنًا يوم ١١ يونيو ٢٠١٠ ونال رتبة القمصية في ١٠ يونيو ٢٠١١.

وأقيمت صلوات تجنيزه بحضور نيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة وذلك بكاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا.

نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركـز الثقـــافـي القبطي الأرثوذكسي وقناة ME Sat، يتقدمون بخالص العزاء لنيافة الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص بنيامين بنيامين نسيم، طالبين إلى الله نياحـًا لروحه الطاهرة، وتعزيات السماء لأسرته وأولاده ومحبيه.

