محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف

نشرت وزارة النقل إنفوغرافًا أوضحت فيه تفاصيل محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، التي تم افتتاحها في أكتوبر 2024، باعتبارها أحد أبرز المشروعات الحديثة لخدمة أهالي الصعيد، وتخفيف الضغط عن محطة مصر برمسيس، من خلال إنشاء محطة مركزية متكاملة تربط شبكات النقل المختلفة وتوفر أعلى مستويات الخدمة للركاب.

وأوضحت الوزارة أن المحطة أُنشئت على مساحة 57 فدانًا، ويضم مبناها الرئيسي أربعة أدوار، تشمل 11 رصيفًا بإجمالي أطوال 3850 مترًا، إلى جانب 28 شباك تذاكر و10 ماكينات إلكترونية لحجز التذاكر.

كما تضم المحطة ورشًا متخصصة لصيانة الجرارات والعربات بطاقة إصلاح تصل إلى 24 جرارًا و140 عربة يوميًا، وستة أنفاق سيارات ومشاة بإجمالي أطوال 1.2 كيلومتر، إلى جانب جراج متعدد الطوابق يسع 1100 سيارة، وجراج آخر مجهز لاستقبال 250 سيارة.

وأكدت وزارة النقل أن محطة بشتيل تمثل صرحًا جديدًا في منظومة السكك الحديدية المصرية، حيث روعي في تصميمها الطابع المعماري المصري الحديث ومعايير التشغيل المتكامل، لتكون نقطة انطلاق رئيسية لقطارات الصعيد ومحورًا مهمًا لربط وسائل النقل المختلفة، دعمًا لخطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز حركة السفر والتجارة بين محافظات الجمهورية.