السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات
تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
إسماعيل الليثي يتعرض لحادث سير أثناء عودته من أسيوط
ترامب: دول وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
قبل مواجهة الأهلي.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن بيزيرا
حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
فن وثقافة

أحمد سعد يستعد لحفل باريس

النجم أحمد سعد
النجم أحمد سعد
أوركيد سامي

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره لحظة وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس استعدادًا لحفله المنتظر اليوم، حيث نشر عبر حساباته الرسمية رسالة طريفة قال فيها:

 "من ساعة ما وصلت باريس عشان حفلتي بكرة وأنا مش عارف أغني غير بالفرنساوي.. مستنيكم بكرة الساعة ٨ في Dome de Paris، التفاصيل والمكان في التعليقات."

يذكر أن أحمد سعد أثار جدلاً واسعاً وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو" إنستجرام"

ظهر فيه الفنان أحمد سعد مرتدياً بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار حيرة وتساؤلات الجمهور، وأرفق سعد الفيديو بتعليق، قائلا: "الف مبروك ".


وأعلن الفنان أحمد سعد، عن خوض أول بطولة سينمائية له، مؤكدًا أنه سيقدم مجموعة أغاني من خلال الفيلم.

قال أحمد سعد خلال تصريحات لـ «Billboard Arabia»: «أنا هعمل أغاني بس هعملها من خلال بطولة أول مرة هقوم ببطولة فيلم إن شاء الله السنة اللي إحنا فيها».


أثار أحمد سعد جدلاً واسعاً وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ظهر فيه مرتدياً بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار حيرة وتساؤلات الجمهور.

وأرفق سعد الفيديو بتعليق قال فيه: "أنا عملت شرع ربنا، محدش يتكلم".. وهو ما فتح باب التكهنات حول ما إذا كان المشهد يعكس واقعة حقيقية بزواج المطرب من أربع زوجات، أم أنه مجرد جزء من عمل فني أو فيديو كليب جديد يقوم بتصويره


ويأتي هذا الحفل ضمن جولة أحمد سعد الغنائية التي تشمل عددًا من العواصم الأوروبية، حيث يقدم خلالها مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الجاليات العربية في فرنسا ومحبي النجم المصري.

