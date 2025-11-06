قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
آية التيجي

يحذّر الأطباء بشدة من عادة استخدام الهاتف المحمول قبل النوم، والتي أصبحت شائعة بين الكثيرين، مؤكدين أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يؤثر بشكل مباشر على جودة النوم وصحة الدماغ والهرمونات.

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

وتشير دراسات حديثة إلى وجود مخاطر إضافية قد لا يتوقعها البعض، أبرزها زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية واضطرابات النوم الحادة، وتشمل:

ـ زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بنسبة تصل إلى 55%:
كشفت دراسة طويلة الأمد أجراها علماء من إسبانيا على مدة 12 عامًا وشملت 460 ألف مشارك، عن علاقة محتملة بين التعرض المستمر للضوء الليلي (ومن ضمنه ضوء الهاتف) وزيادة خطر سرطان الغدة الدرقية، خصوصًا لدى النساء. ويرجح الباحثون أن السبب يعود لتأثير الضوء الأزرق على إفراز هرمونات الغدة الدرقية، وفق ما نقلته صحيفة «إزفيستيا» الروسية.

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

ـ تثبيط إفراز هرمون النوم “الميلاتونين”:
أوضح د. ليو جينج، كبير الأطباء بمستشفى «أندينج» في بكين، أن القراءة على شاشة الهاتف قبل النوم تزيد اليقظة وتقلّل إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. وتشير دراسات إلى أن استخدام الشاشة لأكثر من ساعتين يقلل إنتاج الميلاتونين بنسبة 22%، مما يربك الساعة البيولوجية للجسم.

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

ـ خطر الأرق ونقص ساعات النوم:
في دراسة نرويجية شملت 45 ألف مشارك بين 18 و28 عامًا، تبيّن أن كل ساعة إضافية يُستخدم فيها الهاتف قبل النوم تزيد خطر الإصابة بالأرق بنسبة 59%، وتقلل مدة النوم بمقدار 24 دقيقة في المتوسط.

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

ـ إجهاد العين والرقبة:
الاستخدام الطويل للهاتف أثناء الاستلقاء يسبب ضعف العضلة الهدبية، وعدم وضوح الرؤية، نتيجة النظر من مسافة قريبة. كما يؤدي الانحناء الخاطئ للرقبة إلى تشوه الانحناء الطبيعي للفقرات العنقية مع الوقت.

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

ـ زيادة الشهية واضطراب الهرمونات:
تؤدي الإضاءة القوية والاستخدام المفرط للهاتف ليلًا إلى ارتفاع هرموني الأدرينالين والدوبامين، ما يزيد الرغبة في تناول الطعام ويعرقل الدخول في النوم العميق.

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

نصائح الأطباء لتجنب الأضرار

ـ التوقف عن استخدام الهاتف قبل النوم بما لا يقل عن 90 دقيقة.

ـ تقليل سطوع الشاشة واستخدام الوضع الليلي.

ـ ضبط إضاءة الغرفة لتقليل إجهاد العين.

ـ الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة بحيث تكون العينان في مستوى الشاشة.

ـ الابتعاد عن الهاتف في غرفة النوم قدر الإمكان.

استخدام الهاتف قبل النوم أضرار الضوء الأزرق سرطان الغدة الدرقية الأرق الميلاتونين اضطرابات النوم إجهاد العين الهواتف المحمولة النوم الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد