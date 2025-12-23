قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 36.5 مليار دولار بنمو 66.2% في عام
مبعوث أممي سابق: أكراد سوريا لا يسعون للانفصال.. اتفاق مارس 2025 تم تحت ضغط أمريكي
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

سيارات لوسيد
سيارات لوسيد
كريم عاطف

أكد فيصل سلطان رئيس شركة Lucid Motors في الشرق الأوسط، أن لوسيد السعودية تستعد للانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى مرحلة التصنيع الكامل للمركبة الكهربائية داخل المملكة العربية السعودية، تمهيدا لتصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأوضح سلطان، في تصريح صحفية له على هامش افتتاح أول مركز ابتكار لـ السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" في الرياض، أن الشركة أعلنت سابقا عن إنشاء مجمعها الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث يجري حاليا تجميع السيارات، وأشار إلى اكتمال بناء ما بين سبعة وثمانية مباني داخل المجمع، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة التالية التي ستشهد تصنيع السيارة الكهربائية بالكامل داخل المملكة.

وفيما يتعلق بخطط التصدير، أكد سلطان أن طموحات لوسيد لا تقتصر على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بل تشمل تصدير السيارات المصنعة في السعودية إلى عدد من دول العالم، في خطوة تعكس ثقة الشركة في جودة المنتج وقدرته على المنافسة عالميا.

وأضاف أن سيارات لوسيد حققت حضورا قويا خلال فترة زمنية قصيرة، حيث فازت بجائزة سيارة العام الفاخرة إلى جانب عدد من الجوائز العالمية الأخرى، معربا عن فخر الشركة بما حققته من اعتراف دولي متزايد بجودة سياراتها وتقنياتها المتقدمة.

وأشار رئيس لوسيد الشرق الأوسط إلى أن الشركة متواجدة حاليا في السعودية والإمارات، مع خطط للتوسع قريبا في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مؤكدا أن التوسع في أسواق جديدة سيتم بشكل سنوي، بما يتيح للمستهلكين فرصة التعرف على سيارات لوسيد الكهربائية وامتلاكها والاستمتاع بتجربة قيادة لسيارات حائزة على جوائز عالمية.

ويذكر أن سيارات لوسيد الكهربائية تصنع في السعودية عبر مصنع الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو ثاني مصنع للشركة عالميا والثاني خارج الولايات المتحدة، ويهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط تحويل المصنع إلى تصنيع كامل انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم صناعة المركبات الكهربائية داخل المملكة.

فيصل سلطان Lucid Motors لوسيد السيارات الكهربائية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

