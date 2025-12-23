رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

أكد فيصل سلطان رئيس شركة Lucid Motors في الشرق الأوسط، أن لوسيد السعودية تستعد للانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى مرحلة التصنيع الكامل للمركبة الكهربائية داخل المملكة العربية السعودية، تمهيدا لتصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأوضح سلطان، في تصريح صحفية له على هامش افتتاح أول مركز ابتكار لـ السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" في الرياض، أن الشركة أعلنت سابقا عن إنشاء مجمعها الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث يجري حاليا تجميع السيارات، وأشار إلى اكتمال بناء ما بين سبعة وثمانية مباني داخل المجمع، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة التالية التي ستشهد تصنيع السيارة الكهربائية بالكامل داخل المملكة.

وفيما يتعلق بخطط التصدير، أكد سلطان أن طموحات لوسيد لا تقتصر على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بل تشمل تصدير السيارات المصنعة في السعودية إلى عدد من دول العالم، في خطوة تعكس ثقة الشركة في جودة المنتج وقدرته على المنافسة عالميا.

وأضاف أن سيارات لوسيد حققت حضورا قويا خلال فترة زمنية قصيرة، حيث فازت بجائزة سيارة العام الفاخرة إلى جانب عدد من الجوائز العالمية الأخرى، معربا عن فخر الشركة بما حققته من اعتراف دولي متزايد بجودة سياراتها وتقنياتها المتقدمة.

وأشار رئيس لوسيد الشرق الأوسط إلى أن الشركة متواجدة حاليا في السعودية والإمارات، مع خطط للتوسع قريبا في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مؤكدا أن التوسع في أسواق جديدة سيتم بشكل سنوي، بما يتيح للمستهلكين فرصة التعرف على سيارات لوسيد الكهربائية وامتلاكها والاستمتاع بتجربة قيادة لسيارات حائزة على جوائز عالمية.

ويذكر أن سيارات لوسيد الكهربائية تصنع في السعودية عبر مصنع الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو ثاني مصنع للشركة عالميا والثاني خارج الولايات المتحدة، ويهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط تحويل المصنع إلى تصنيع كامل انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم صناعة المركبات الكهربائية داخل المملكة.