أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ والعلامات، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والأسعار، والتي تعد نقطة مهمة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديد.

ويقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وتقدم بسعر يبلغ 649,900 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وسعر يتراوح بين 674,900 جنيه و 724,900 جنيه لموديلات 2026.

نيسان صني

نيسان صني

زودت السيارة نيسان صني بناقل سرعات 4 غيار اوتوماتيك أو مانيوال 5 غيار، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، وبسعر يتراوح بين 645,000 جنيه و 795,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تضم السيارة شيري أريزو 5 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح سعر السيارة بين 655,000 جنيه و 735,000 جنيه.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

تعتمد بايك U5 PLUS على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 724,900 جنيه و 854,900 جنيه.