أسعار ومواصفات نيسان ألتيما 2025 في السعودية

نيسان ألتيما 2025 تواصل نيسان اليابانية تعزيز تواجدها في السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات، وتأتي نيسان ألتيما موديل 2025 كإحدى أبرز سيارات السيدان التي تقدمها العلامة، والتي تنطلق بعدد من الفئات والتجهيزات.

أبعاد نيسان ألتيما 2025

تأتي نيسان ألتيما 2025 بنسبة طول بلغت 4900 مم، بينما يصل العرض إلى 1852 مم، مع ارتفاع قدره 1447 مم. وتأتي قاعدة العجلات بطول 2825 مم، ويبلغ وزن السيارة ما بين 1500 كجم و1530 كجم حسب الفئة.

محرك نيسان ألتيما 2025

تعمل نيسان ألتيما 2025 بمحرك احتراق داخلي بنزين بسعة 2.5 لتر، ويتكون من 4 أسطوانات، هذا المحرك يولد قوة تصل إلى 188 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 244 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، وتعتمد السيارة على نظام الجر الأمامي FWD، مع معدل استهلاك وقود يتراوح بين 16.8 كم/لتر و17.4 كم/لتر، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 61.3 لتر.

تجهيزات نيسان ألتيما 2025

تقدم نيسان ألتيما 2025 حزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تتوفر كاميرا رؤية محيطية 360 درجة في الفئات الأعلى، مع كاميرا خلفية في الفئات الأقل،تشمل الأنظمة الأساسية الفرامل المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والمساعدة في الكبح، إلى جانب فرامل الطوارئ الإلكترونية.

كما تتوفر تقنيات مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام التوقف التلقائي عند رصد المشاة،وتشمل أنظمة السلامة أيضًا التحذير من الخروج عن المسار، ومنع الخروج عنه، والمساعدة على صعود المرتفعات، ومساعدة الإضاءة العالية، والكشف عن النقطة العمياء، والتنبيه بحركة المرور الخلفية، ونظام تنبيه انتباه السائق، مع توفر 2 أو 6 وسائد هوائية حسب الفئة.

تعتمد نيسان ألتيما 2025 على تجهيزات تقنية تختلف حسب الفئة، حيث تأتي شاشة العدادات الرقمية بمقاس 5 بوصة في الفئات الأقل وترتفع إلى 7 بوصة في الفئات الأعلى، كما يتوفر نظام ترفيهي بشاشة 7 بوصة أو 12.3 بوصة حسب الفئة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto وتقنية Bluetooth.

وتأتي السيارة بنظام صوتي مكون من 6 سماعات، بينما تحصل الفئة العليا على نظام صوتي من Bose يضم 9 سماعات، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف يدوي أو أوتوماتيكي، وفتحات تكييف خلفية مع فلتر لتنقية الهواء، وشاحن لاسلكي للهواتف، ودعم الأوامر الصوتية، إضافة إلى منافذ USB وAUX.

أسعار نيسان ألتيما 2025 في السعودية

تقدم فئة S من نيسان ألتيما موديل 2025 في السوق السعودي بسعر 112,700 ريال سعودي، بينما تقدم فئة Sport بسعر 118,500 ريال سعودي، بينما تأتي فئة SV بسعر 127,500 ريال سعودي، في حين تصل فئة SL الأعلى تجهيزًا إلى سعر 141,500 ريال سعودي.