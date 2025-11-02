قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل
بعد تعرض مخرج افتتاح المتحف المصري للانتقادات.. عمرو محمود ياسين: ليه المشانق اللي بتتعلق دي
تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
للأجانب من أم مصرية.. طريقة الحصول على الجنسية| الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة
تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوبارو تقدم Wilderness الرياضية الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

سوبارو Wilderness
سوبارو Wilderness
صبري طلبه

قدمت سوبارو في اليابان إصداراً خاصاً من سيارتها Crosstrek Wilderness، إلا أن النسخة المخصصة للسوق الياباني جاءت بطابع مختلف عن نظيرتها الأمريكية، والتي ستنتج بعدد محدود يبلغ 500 وحدة فقط.

فبينما ركزت النسخة التي طرحت في الولايات المتحدة على القدرات الوعرة والمغامرات الخارجية، اتجهت النسخة اليابانية نحو التصميم الأنيق واللمسات الجمالية الراقية. 

سوبارو Wilderness

محرك سوبارو Wilderness

تعمل سوبارو كروستريك Wilderness المخصصة لليابان بنظام دفع هجين e-  Boxer  يجمع بين محرك بنزين سعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي مدمج، لتبلغ القوة الإجمالية نحو 156 حصاناً، موزعة بين 143 حصاناً من المحرك التقليدي و13 حصاناً من المحرك الكهربائي. 

ورغم أن هذه الأرقام تقل عن قوة النسخة الأمريكية المزودة بمحرك 2.5 لتر بقوة 182 حصاناً، إلا أن السيارة ما زالت تحتفظ بنظام الدفع الكلي  Symmetrical AWD الشهير من سوبارو، والذي يمنحها توازناً وثباتاً مميزين على الطرق المختلفة.

سوبارو Wilderness

تصميم سوبارو Wilderness

اختارت سوبارو أن تميز هذا الإصدار عبر مجموعة من اللمسات الخارجية الخاصة، فقد حصلت السيارة على شبك أمامي أسود غير لامع يتوسطه شعار سوبارو التقليدي، بينما أضيف شعار Wilderness على الباب الخلفي ليبرز هوية النسخة المحدودة، وتستند السيارة إلى عجلات قياس 17 بوصة مطلية باللون الأسود غير اللامع مع لمسات صفراء خفيفة.

وتقدم السيارة بإطارات Toyo Open Country A/T III المخصصة للطرق الوعرة، كما يأتي الطلاء الخارجي بلون خاص يحمل اسم Deco-Boco Black، يتميز بمقاومته للخدوش، ويغطي المرايا الجانبية والحواف السفلية وحامي الصندوق الخلفي.

سوبارو Wilderness

مقصورة داخلية عملية دون تغييرات كبيرة

احتفظت السيارة بمعظم تفاصيل النسخة القياسية من كروستريك، حيث تركز سوبارو على توفير تجربة قيادة مريحة ووظائف عملية، تشمل التجهيزات مصابيح LED أمامية وخلفية، ومقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة، إلى جانب مقود مدفأ ونظام ملاحة مدمج، كما تتوفر قضبان سقف لتسهيل نقل الأمتعة والمعدات

سعر سيارة سوبارو Crosstrek Wilderness

تبدأ أسعار Crosstrek Wilderness في اليابان من 4,055,920 ين أي ما يعادل 26,400 دولار أمريكي لفئة Touring، وتصل إلى 4,099,920 ين تقريباً حوالي 26,700 دولار لفئة Limited. 

سوبارو Crosstrek Wilderness سوبارو Wilderness سيارة  سوبارو Wilderness مواصفات  سوبارو Wilderness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

الرئيس السيسي

رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير

الرئيس السيسي

بث مباشر | الرئيس السيسي يصل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

شقق

القانون الجديد للإيجارات: استرداد الوحدات غير المستغلة وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

ترشيحاتنا

باسم سمرة يشارك في "تريند" المتحف المصري الكبير

باسم سمرة يشارك في «تريند» المتحف المصري الكبير بطريقته الخاصة

نجوم الفن

نجوم الفن يحتفلون بافتتاح المتحف المصري الكبير في نيويورك |صور

عصام السقا

عصام السقا يكشف كواليس الاستعدادات الأولى من افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

فريدة عثمان
فريدة عثمان
فريدة عثمان

أغذية تحمي من السرطان.. قائمة ذهبية للوقاية وتعزيز المناعة

أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان

كسر الترقوة .. إصابة شائعة تسبب ألمًا حادًا في الكتف وتحد من الحركة

ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟

كيف تخسر وزنك بأمان دون أدوية أو جراحات؟ وصفة طبيعية بدون عمليات

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد