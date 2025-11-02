سوبارو تقدم Wilderness الرياضية الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

قدمت سوبارو في اليابان إصداراً خاصاً من سيارتها Crosstrek Wilderness، إلا أن النسخة المخصصة للسوق الياباني جاءت بطابع مختلف عن نظيرتها الأمريكية، والتي ستنتج بعدد محدود يبلغ 500 وحدة فقط.

فبينما ركزت النسخة التي طرحت في الولايات المتحدة على القدرات الوعرة والمغامرات الخارجية، اتجهت النسخة اليابانية نحو التصميم الأنيق واللمسات الجمالية الراقية.

سوبارو Wilderness

محرك سوبارو Wilderness

تعمل سوبارو كروستريك Wilderness المخصصة لليابان بنظام دفع هجين e- Boxer يجمع بين محرك بنزين سعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي مدمج، لتبلغ القوة الإجمالية نحو 156 حصاناً، موزعة بين 143 حصاناً من المحرك التقليدي و13 حصاناً من المحرك الكهربائي.

ورغم أن هذه الأرقام تقل عن قوة النسخة الأمريكية المزودة بمحرك 2.5 لتر بقوة 182 حصاناً، إلا أن السيارة ما زالت تحتفظ بنظام الدفع الكلي Symmetrical AWD الشهير من سوبارو، والذي يمنحها توازناً وثباتاً مميزين على الطرق المختلفة.

سوبارو Wilderness

تصميم سوبارو Wilderness

اختارت سوبارو أن تميز هذا الإصدار عبر مجموعة من اللمسات الخارجية الخاصة، فقد حصلت السيارة على شبك أمامي أسود غير لامع يتوسطه شعار سوبارو التقليدي، بينما أضيف شعار Wilderness على الباب الخلفي ليبرز هوية النسخة المحدودة، وتستند السيارة إلى عجلات قياس 17 بوصة مطلية باللون الأسود غير اللامع مع لمسات صفراء خفيفة.

وتقدم السيارة بإطارات Toyo Open Country A/T III المخصصة للطرق الوعرة، كما يأتي الطلاء الخارجي بلون خاص يحمل اسم Deco-Boco Black، يتميز بمقاومته للخدوش، ويغطي المرايا الجانبية والحواف السفلية وحامي الصندوق الخلفي.

سوبارو Wilderness

مقصورة داخلية عملية دون تغييرات كبيرة

احتفظت السيارة بمعظم تفاصيل النسخة القياسية من كروستريك، حيث تركز سوبارو على توفير تجربة قيادة مريحة ووظائف عملية، تشمل التجهيزات مصابيح LED أمامية وخلفية، ومقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة، إلى جانب مقود مدفأ ونظام ملاحة مدمج، كما تتوفر قضبان سقف لتسهيل نقل الأمتعة والمعدات

سعر سيارة سوبارو Crosstrek Wilderness

تبدأ أسعار Crosstrek Wilderness في اليابان من 4,055,920 ين أي ما يعادل 26,400 دولار أمريكي لفئة Touring، وتصل إلى 4,099,920 ين تقريباً حوالي 26,700 دولار لفئة Limited.