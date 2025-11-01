قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية

صبري طلبه

تعزز سانج يونج من تواجدها في السوق السعودي، من خلال نسختها الرياضية توريس 2025 والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات من خلال 3 فئات، بسعر يبدأ تحديدًا من 120,350 ريالا سعوديا. 

الأداء والمحرك لسيارة توريس 2025

تعتمد جميع فئات توريس 2025 على محرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 163 حصانًا وعزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتنوع أنظمة الدفع بين الأمامي للفئات الثلاث الأولى والدفع الكلي للعجلات في الفئة الأعلى.

توريس 2025

أبعاد وتصميم توريس 2025

تبلغ أبعاد السيارة نحو 4,700 مم للطول الكلي، و1,890 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1,720 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,680 مم ووزن يتراوح بين 1,520 و1,610 كجم حسب الفئة.

وتأتي توريس بمظهر رياضي بلمسات عصرية، حيث زودت بمصابيح أمامية وخلفية من نوع LED، وجنوط ألمنيوم مقاس 18 أو 20 بوصة حسب الفئة، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف مدمجة وفتحة سقف بانورامية في الإصدارات الأعلى تجهيزًا.

توريس 2025

أنظمة الأمان وتجهيزات المقصورة 

تضم توريس 2025 باقة من أنظمة السلامة، تبدأ من وسادتين هوائيتين حتى 7 وسائد في الفئات الأعلى، إلى جانب نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD) والتحكم في الثبات (ESP). 

كما تشمل تقنيات السلامة مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وحساسات أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية أو كاميرا 360 درجة في فئة Limited، وتوفر الفئات الأعلى تقنيات متقدمة مثل مراقبة النقاط العمياء، التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ الذاتية، تنبيه مغادرة المسار ومساعدة البقاء فيه

توريس 2025

وتحتوي السيارة توريس 2025 على شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة تعمل باللمس وتدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع شاشة عدادات رقمية بنفس المقاس لعرض بيانات القيادة، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ونظام تكييف مزدوج المناطق، مع تدفئة وتبريد للمقاعد الأمامية في الفئات العليا، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف وإضاءة داخلية محيطية.

توريس 2025

أسعار السيارة توريس 2025 في السوق السعودي

تتوفر سانج يونج توريس 2025 في السعودية بعدد 3 فئات بأسعار تبدأ من 120,350 ريالا سعوديا للفئة الأولى Advance ، و131,751 ريالا سعوديا للفئة الثانية Premium، وبسعر 148,220 ريالا سعوديا للفئة الثالثة Limited.

