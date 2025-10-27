قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
تكنولوجيا وسيارات

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

سوزوكي سياز 2026
سوزوكي سياز 2026
صبري طلبه

تقدم سوزوكي اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها النسخة الشهيرة سياز، والتي تواصل من تعزيز تواجدها بين فئة السيدان، بعد طرح موديلات 2026، وتأتي هذه السيارة عبر فئتين من التجهيزات هما GL وGLX.

المواصفات الفنية لسيارة سوزوكي سياز 2026

زودت سوزوكي سياز 2026 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيه أن ينتج قوة 103 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 138 نيوتن متر.

وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي، ويبلغ متوسط استهلاها من الوقود بنسبة 19.4  كيلومتر لكل لتر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكي الأداء 4 غيار.

سوزوكي سياز 2026

التجهيزات الداخلية لسيارة سوزوكي سياز 2026

تحتوي سوزوكي سياز 2026 على مقصورة شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 9 بوصات تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، مع 5 مقاعد قماشية، ومكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، منفذ USB، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية، قفل مركزي، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

وسائل الحماية في سوزوكي سياز

تحتوي السيارة سوزوكي سياز على مجموعة من وسائل الحماية ابرزها الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS ، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل  EBD، مثبت سرعة، وحساسات خلفية لسهولة الاصطفاف، نظام التحكم في الثبات الإلكتروني ESP والتحكم في الجر TCS.

أبعاد وتصميم السيارة سوزوكي سياز 2026

تأتي السيارة سوزوكي سياز 2026 بأبعاد خارجية بلغت 4,490 ملم للطول الكلي، و1,730 ملم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1,475 ملم، و145 للخلوص الأرضي أي مستوى الارتفاع عن الارض.

سوزوكي سياز 2026

وتقدم قاعدة العجلات بنسبة طول بلغت 2,650 ملم، بينما ترتكز سوزوكي سياز على جنوط ألمنيوم يبلغ قياسها  16 بوصة، بالإضافة إلى بصمة خارجية، مصابيح نهارية، وإضاءة LED، إشارات ناحية المرايات التي تعمل بشكل كهربائي.

أسعار السيارة سوزوكي سياز 2026 في السعودية

تبدأ أسعار الفئة الأولى GL من السيارة سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي من 59,800 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الثانية GLX  إلى 70,150 ريال سعودي.

سوزوكي سوزوكي سياز 2026 سعر سوزوكي سياز 2026 أسعار سوزوكي سياز 2026 أسعار سوزوكي سياز 2026 في السعودية

