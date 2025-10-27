مساحة عائلية ومحرك هجين.. تويوتا تكشف النقاب عن سيينا 2026 الجديدة

أزاحت تويوتا الستار عن النسخة الجديدة من مركبتها العائلية سيينا 2026 التي تنتمي إلى فئة الميني فان، استعداداً لطرحها رسمياً في السوق الأمريكي خلال شهر يناير المقبل، وجاءت السيارة بعدد من التحديثات تمنحها مزيداً من الفخامة والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على طبيعتها العملية.

محرك وأداء سيارة تويوتا سيينا 2026

تعمل تويوتا سيينا 2026 بنظام هجين يعتمد على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، إلى جانب محرك كهربائي ليُنتج النظام معاً قوة إجمالية تصل إلى 245 حصاناً.

تويوتا سيينا 2026

ويتصل هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT، مع خيارين للدفع الأول أمامي والثاني كلي للعجلات، مع استهلاك منخفض للوقود، حيث تسجل سيينا 2026 نسخة الدفع الأمامي معدل 6.5 لترات لكل 100 كيلومتر.

تويوتا سيينا 2026

تجهيزات سيارة تويوتا سيينا 2026

تأتي السيارة تويوتا سيينا 2026 بتحسينات واضحة على مستوى التجهيزات القياسية، حيث بات الطراز الأساسي LE مزوداً بخصائص إضافية تشمل نظام إزالة الضباب عن الزجاج الأمامي، وقضبان سقف باللون الأسود، إضافة إلى باب خلفي كهربائي يسهل عملية التحميل.

تويوتا سيينا 2026

كما قدمت المقصورة بستائر مخصصة للنوافذ الخلفية لضمان الخصوصية، ومرآة داخلية بتعتيم تلقائي مدمجة مع نظام HomeLink للتحكم بالأبواب الذكية، فضلاً عن نظام صوتي مطور يضم 8 مكبرات مقارنة بالنسخة السابقة التي كانت تضم 6 مكبرات، مع باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الحماية وعناصر التحكم والرفاهية.

سعر سيارة تويوتا سيينا 2026

تبدأ أسعار السيارة تويوتا سيينا 2026 فئة XLE من 44,820 دولاراً، بزيادة قدرها 525 دولاراً أمريكيًا.