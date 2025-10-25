مواصفات رينو كليو 2026 الجديدة كليًا .. وسعرها عالميًا

كشفت رينو عن تفاصيل نسختين جديدتين من سيارتها المدمجة كليو 2026، والتي تعد من أبرز الاصدارات التي قدمتها العلامة الفرنسية، حيث تمكنت الأيقونة clio من تحقيق شعبية كبيرة منذ انطلاقتها الأولى.

محرك وأداء سيارة رينو كليو 2026

تقدم سيارة رينو بخيار البنزين المزود بشاحن توربيني، والذي يعتمد على محرك من ثلاث أسطوانات بسعة 1.0 لتر يولد قوة 90 حصانًا وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر.

رينو كليو 2026

ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من ست سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، هذه المنظومة تتيح للسيارة تحقيق تسارع من الصفر إلى 96 كم/س خلال 12.2 ثانية.

وتقدر السرعة القصوى للسيارة بحوالي 174 كم/س، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 9.7 كم لكل لتر تقريبًا.

رينو كليو 2026

أما الخيار الثاني فيعتمد على نظام هجين (HEV) يجمع بين محرك بنزين سعة 1.6 لتر وأربعة أسطوانات، مع دعم من محركات كهربائية، لينتج النظام قوة إجمالية تبلغ 145 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 205 نيوتن متر.

وتقدم السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات، مع منظومة الدفع الأمامية للعجلات، وتتمكن السيارة من التسارع إلى 96 كم/س خلال 9.3 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 180 كم/س.

رينو كليو 2026

تجهيزات ومواصفات سيارة رينو كليو

زودت السيارة بست وسائد هوائية، إلى جانب منظومة أمان تشمل أنظمة مانع الانغلاق وتوزيع قوة الكبح الإلكتروني، ونظام التحكم في الثبات والجر، كما تتضمن المزايا مساعد صعود المرتفعات ومكابح الطوارئ الذاتية.

وتحتوي السيارة على مثبت سرعة متكيف وتحذير من مغادرة المسار مع نظام المساعدة على البقاء فيه، وتشمل تقنيات المراقبة أيضًا التنبيه من النقاط العمياء وحركة المرور الخلفية، مع حساسات أمامية وخلفية لركن أكثر أمانًا.

رينو كليو 2026

تقدم رينو مقاعد مزودة بخاصية التدفئة، والمقود الجلدي متعدد الوظائف والمدفأ، وتضم المقصورة شاشة وسطية قياس 9.3 بوصة تدعم تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية تصل إلى 10 بوصة، وتضم السيارة مكيف هواء أوتوماتيكي مع شاحن لاسلكي وإضاءة محيطية، مع مساحة تخزين خلفية تبلغ 254 لترًا.

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,053 مم وعرض 1,988 مم وارتفاع 1,440 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,583 مم، ويصل وزنها إلى ما بين 1,103 و1,323 كجم حسب الفئة.

سعر السيارة رينو كليو 2026 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة عالميًا من 25,764 دولارًا أمريكيًا وتصل إلى حوالي 30,105 دولارًا أمريكيًا.