بتصميم رياضي.. ماذا تقدم رينو كوليوس موديل 2026 الجديدة؟

تواصل رينو الفرنسية من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، من خلال مجموعة كبيرة من الإصدارات، منها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV كوليوس، والتي تقدم بسعر يبدأ من 129,835 ريالا سعوديا.

أبعاد وتصميم السيارة رينو كوليوس موديل 2026

تنتمي رينو كوليوس 2026 إلى فئة سيارات الـSUV متوسطة الحجم، وتأتي بأبعاد خارجية بلغت 4,780 ملم، وعرض كلي يبلغ 1,880 ملم، فيما يصل ارتفاعها إلى 1,680 ملم، إلى جانب قاعدة عجلات تمتد حتى 2,820 ملم.

رينو كوليوس موديل 2026

زودت كوليوس بأضواء أمامية وخلفية بتقنية LED الحديثة، وتحديدًا من نوع Pure Vision، وتأتي السيارة بتصميم الشبك الأمامي الجديد صاحب المفهوم الثلاثي الأبعاد، مع واجهة حادة الشكل، تعزز من المفهوم العصري للهيكل الخارجي.

تتوفر كوليوس بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 19 و20 بوصة حسب الفئة، كما تتوفر السيارة بفتحة سقف بانورامية، بصمة خارجية، مستشعرات حركة، مرايات جانبية كهربائية.

تجهيزات السيارة رينو كوليوس موديل 2026

تتميز رينو كوليوس 2026 بمقصورة داخلية فاخرة حيث تأتي مزودة بشاشتين رقميتين قياس 12.3 بوصة لكل منهما، إحداهما للعدادات والأخرى لنظام الترفيه والمعلومات، وتدعم بعض الفئات نظام صوتي فاخر من Bose يتكون من 10 سماعات.

رينو كوليوس موديل 2026

وتأتي المقاعد مكسوة بجلد فاخر وتتوفر مع خاصيتي التهوية والتدفئة في الفئات الأعلى، مع نظام التحكم بالمناخ، إذ يتيح إمكانية ضبط ثلاث مناطق مستقلة، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك.

محرك وأداء السيارة رينو كوليوس 2026

تعتمد رينو كوليوس 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر تيربو، تتراوح قوته بين 215 و235 حصانًا حسب الفئة، ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات.

رينو كوليوس موديل 2026

وتوفر السيارة خيارا آخر مكونا من ناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات في بعض الإصدارات.

وتطرح كوليوس بخيار الدفع الأمامي أو الدفع الكلي، بحسب الفئة، مع قدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س تتراوح بين 7.7 و8.3 ثانية.

أسعار السيارة رينو كوليوس 2026 في السعودية

تقدم السيارة رينو كوليوس 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من ‎129,835 ريالا سعوديا، بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزًا من السيارة بسعر يبلغ ‎140,185 ريالا سعوديا.