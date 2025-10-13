قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
أفضل دعاء قبل النوم.. 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة
حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين
ترامب: الحرب انتهت في غزة.. وبدء مهمة إعادة إعمار القطاع بسرعة
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين

تويوتا Highlander موديل 2025
تويوتا Highlander موديل 2025
صبري طلبه

تواصل تويوتا اليابانية من تعزيز تواجدها عالميا، بعد إطلاق نسختها الجديدة صاحبة اللقب Highlander، والتي تأتي بتصميم عائلي ينتمي إلى فئة الـ 8 مقاعد مع الاعتماد على المفهوم الرباضي، إلى جانب باقة من التجهيزات.

أداء وتجهيزات سيارة تويوتا Highlander موديل 2025

تأتي سيارة تويوتا Highlander لتجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة، حيث تعتمد على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2400 سي سي، قادر على توليد قوة 265 حصاناً، مع عزم دوران أقصى يبلغ 450 نيوتن/متر.

تويوتا Highlander موديل 2025

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ما يمنح السيارة أداءً سلساً واستجابة ممتازة على الطرق المختلفة، إلى جانب النسخة الأساسية، تطرح Highlander أيضاً بنسخة هجينة تعتمد على محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، مدعومًا بمحركين كهربائيين.

ويصل إجمالي القوة إلى 243 حصانا، وتوفر هذه النسخة كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، مع تجربة قيادة أكثر هدوءًا وصداقة للبيئة، وتتميز السيارة بتعدد أوضاع القيادة لتناسب مختلف الظروف.

تويوتا Highlander موديل 2025

وتقدم السيارة بوضع القيادة الرياضية Sport، والوضع الاقتصادي Eco، بالإضافة إلى وضع القيادة على الطرق الوعرة، ما يجعلها مناسبة لمختلف الاستخدامات سواء داخل المدينة أو في الرحلات الطويلة.

أما من حيث التجهيزات، فتأتي تويوتا Highlander مزودة بباقة فاخرة من وسائل الراحة والتقنيات، منها شاشة عرض أمامية Head-up Display، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب إضاءة محيطية وفتحة سقف بانورامية تضيف لمسة راقية للمقصورة. 

تويوتا Highlander موديل 2025

كما تضم شاشة لمسية بقياس 12.3 بوصة، تدعم أنظمة الملاحة والترفيه، ومستشعرات حركة لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وتعزز Highlander مستويات الأمان بوجود 8 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى مثبت سرعة، نظام المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات.

