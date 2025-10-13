الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين

تواصل تويوتا اليابانية من تعزيز تواجدها عالميا، بعد إطلاق نسختها الجديدة صاحبة اللقب Highlander، والتي تأتي بتصميم عائلي ينتمي إلى فئة الـ 8 مقاعد مع الاعتماد على المفهوم الرباضي، إلى جانب باقة من التجهيزات.

تأتي سيارة تويوتا Highlander لتجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة، حيث تعتمد على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2400 سي سي، قادر على توليد قوة 265 حصاناً، مع عزم دوران أقصى يبلغ 450 نيوتن/متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ما يمنح السيارة أداءً سلساً واستجابة ممتازة على الطرق المختلفة، إلى جانب النسخة الأساسية، تطرح Highlander أيضاً بنسخة هجينة تعتمد على محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، مدعومًا بمحركين كهربائيين.

ويصل إجمالي القوة إلى 243 حصانا، وتوفر هذه النسخة كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، مع تجربة قيادة أكثر هدوءًا وصداقة للبيئة، وتتميز السيارة بتعدد أوضاع القيادة لتناسب مختلف الظروف.

وتقدم السيارة بوضع القيادة الرياضية Sport، والوضع الاقتصادي Eco، بالإضافة إلى وضع القيادة على الطرق الوعرة، ما يجعلها مناسبة لمختلف الاستخدامات سواء داخل المدينة أو في الرحلات الطويلة.

أما من حيث التجهيزات، فتأتي تويوتا Highlander مزودة بباقة فاخرة من وسائل الراحة والتقنيات، منها شاشة عرض أمامية Head-up Display، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب إضاءة محيطية وفتحة سقف بانورامية تضيف لمسة راقية للمقصورة.

كما تضم شاشة لمسية بقياس 12.3 بوصة، تدعم أنظمة الملاحة والترفيه، ومستشعرات حركة لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وتعزز Highlander مستويات الأمان بوجود 8 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى مثبت سرعة، نظام المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات.