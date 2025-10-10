تحديات لومان 2026. . تويوتا GR010 تستعد لمنافسة فيراري

كشفت تويوتا جازو للسباقات Toyota Gazoo Racing عن تطوير نسخة محدثة من سيارتها الخارقة GR010 Hybrid ، مخصصة لخوض تحديات سباق لومان 24 ساعة لعام 2026.

وتأتي السيارة بحزمة ديناميكية هوائية جديدة كليًا، وبتصميم أكثر عدوانية يعبر عن نوايا الفريق في إنهاء سلسلة انتصارات فيراري التي بدأت منذ عام 2023، والعودة بقوة إلى صدارة بطولة العالم للتحمل WEC.

تويوتا GR010 Hybrid

استطاعت تويوتا أن تفرض سيطرتها الكاملة على مضمار لومان بين من عام 2018 وحتى 2022، محققة خمسة انتصارات متتالية في واحدة من أصعب البطولات في عالم السيارات.

إلا أن طموح فيراري قلب موازين المنافسة، حيث خطفت الفوز لثلاثة أعوام متتالية 2023 و2024 وعام 2025، ما وضع تويوتا في موقف الباحث عن استعادة الهيبة في هذه التحدي، وهذه المرة عبر تطوير تقني وهندسي مكثف يترجم في نسخة 2026 صاحبة اللقب GR010 Hybrid.

تويوتا GR010 Hybrid

أداء وتصميم تويوتا GR010 Hybrid

تواصل GR010 Hybrid اعتمادها على منظومة هجينة متقدمة تضم محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3500 سي سي، إلى جانب محرك كهربائي مدمج في المحور الأمامي، بقوة قدرها 671 حصانًا.

وجاءت النسخة المحدثة من GR010 بلغة تصميم أكثر جرأة، تتضمن مقدمة هجومية جديدة مع مصابيح LED أفقية مستوحاة من طرازات تويوتا الإنتاجية، في مزيج ذكي بين طرازات السباقات والجانب الرياضي.

تويوتا GR010 Hybrid

كما تم إعادة تصميم الجناح الخلفي بالكامل ليحتوي على شريط ضوئي LED يمتد بعرض السيارة، في حين شملت التحديثات الأخرى حزمة من التحسينات الهوائية الدقيقة لرفع مستويات الثبات والانسيابية، ما يمكن السيارة من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الديناميكية لسباق لومان الأسطوري.