الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل
الأنبا باخوم يترأس مهرجان "خليك فرحان" لفرح وعطاء بالقاهرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
ما حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم؟.. الإفتاء تجيب
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تحديات لومان 2026. . تويوتا GR010 تستعد لمنافسة فيراري

تويوتا GR010 Hybrid
تويوتا GR010 Hybrid
صبري طلبه

كشفت تويوتا جازو للسباقات Toyota Gazoo Racing عن تطوير نسخة محدثة من سيارتها الخارقة GR010 Hybrid ، مخصصة لخوض تحديات سباق لومان 24 ساعة لعام 2026.

وتأتي السيارة بحزمة ديناميكية هوائية جديدة كليًا، وبتصميم أكثر عدوانية يعبر عن نوايا الفريق في إنهاء سلسلة انتصارات فيراري التي بدأت منذ عام 2023، والعودة بقوة إلى صدارة بطولة العالم للتحمل WEC.

تويوتا GR010 Hybrid

استطاعت تويوتا أن تفرض سيطرتها الكاملة على مضمار لومان بين من عام 2018 وحتى 2022، محققة خمسة انتصارات متتالية في واحدة من أصعب البطولات في عالم السيارات.

إلا أن طموح فيراري قلب موازين المنافسة، حيث خطفت الفوز لثلاثة أعوام متتالية 2023 و2024 وعام 2025، ما وضع تويوتا في موقف الباحث عن استعادة الهيبة في هذه التحدي، وهذه المرة عبر تطوير تقني وهندسي مكثف يترجم في نسخة 2026 صاحبة اللقب GR010 Hybrid.

تويوتا GR010 Hybrid

أداء وتصميم تويوتا GR010 Hybrid

تواصل GR010 Hybrid اعتمادها على منظومة هجينة متقدمة تضم محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3500 سي سي، إلى جانب محرك كهربائي مدمج في المحور الأمامي، بقوة قدرها 671 حصانًا.

وجاءت النسخة المحدثة من GR010 بلغة تصميم أكثر جرأة، تتضمن مقدمة هجومية جديدة مع مصابيح LED أفقية مستوحاة من طرازات تويوتا الإنتاجية، في مزيج ذكي بين طرازات السباقات والجانب الرياضي.

تويوتا GR010 Hybrid

 كما تم إعادة تصميم الجناح الخلفي بالكامل ليحتوي على شريط ضوئي LED يمتد بعرض السيارة، في حين شملت التحديثات الأخرى حزمة من التحسينات الهوائية الدقيقة لرفع مستويات الثبات والانسيابية، ما يمكن السيارة من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الديناميكية لسباق لومان الأسطوري.

تويوتا تويوتا جازو تويوتا جازو للسباقات Toyota Gazoo Racing تويوتا GR010 Hybrid

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد اتفاق وقف الحرب .. إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي شمال قطاع غزة

نتنياهو و كوشنر و ويتكوف

بعد موافقة إسرائيل.. تفعيل الملحق ب السري اذا لم تستكمل عملية الإفراج عن الرهائن

ترامب

باقتباس لجولدا مائير.. جيروزاليم بوست تحتفي بترامب على غلافها

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد