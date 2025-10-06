سيارة كروس أوفر كسر زيرو 2025.. بأقل سعر للمستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو الهيكيلة، منها الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو فئات الكروس أوفر، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة.

ومن أبرز سيارات الكروس أوفر هي النسخة شيري تيجو 4 برو، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات بسعر يبلغ 900 ألف جنيه.

شيري تيجو 4 برو

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتمضن القدرات الميكانيكية، أو الفحص الهيكلي، مع الكشف الداخلي أيضًا، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار حسب الفئة والموديل.

مواصفات شيري تيجو 4 برو

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تأتي السيارة شيري تيجو 4 برو بنسبة 4358 مم للطول الكلي، 1670 مم للارتفاع، وعرض كلي يبلغ 1830 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2630 مم، وجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، مع واجهة أمامية ذات مصابيح حادة، إضاءة نهارية.

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو بفتحة سقف بانوراما، شاشة رقمية 7 بوصة، وشاشة 10.25 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، زجاج كهربائي، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مثبت سرعة، بصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك.