أسعار ومواصفات مازدا 6 موديل 2025 في السعودية

مازدا 6 موديل 2025
مازدا 6 موديل 2025
صبري طلبه

تواصل مازدا اليابانية من تألقها داخل السوق السعودي للسيارات، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الإصدارات منها السيارة الشهيرة مازدا 6، المطروحة ضمن موديلات 2025، مع أسعار تبدأ من 83,950 ريالا سعوديا.

محرك وأداء مازدا 6 موديل 2025

تعتمد السيارة مازدا 6 على محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي متنفس طبيعي، بقوة 190 حصانًا، و252 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 221 كم/ساعة.

مازدا 6 موديل 2025

بينما تصل السرعة القصوى للمحرك الأعلى جاهزية إلى 239 كيلومتر في الساعة، حيث يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 231 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 420 نيوتن متر، سعة 2500 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

مازدا 6 موديل 2025

تجهيزات السيارة مازدا 6

تحتوي مازدا 6 على كاميرا 360 درجة وأخرى خلفية، خاصية التحذير من الخروج عن المسار، نظام التحكم في الثبات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، 6 وسائد هوائية، فرامل طوارئ أوتوماتيكية، حساسات حركة أمامية وخلفية.

مازدا 6 موديل 2025

وتأتي السيارة مازدا 6 بتجيهزات اخرى تتضمن، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 11 مكبر، شاشة 7 بوصة للعدادات، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، مكيف هواء أوتوماتيك مع فتحات خلفية، مقاعد كهربائية، وجنوط رياضية قياس 17 أو 19 بوصة، مع أبعاد خارجية بلغت 4.865 م للطول الكلي.

أسعار مازدا 6 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة مازدا 6 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 83,950 ريالا للفئة الأولى، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة بين 92,000 ريال و115,000 ريال، ويصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجيهزات إلى 132,250 ريالا سعوديا.

