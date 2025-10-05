فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

بعد سنوات طويلة من النجاح والمنافسة في سوق السيارات العالمية، أعلنت شركة فورد رسميا إيقاف إنتاج طراز فوكاس ST الهاتشباك الرياضية، لتطوي بذلك صفحة واحدة من أبرز سيارات الأداء المدمجة التي تركت بصمة قوية لدى عشاق القيادة.
وجاء الإعلان بعد خروج اخر نسخة من فوكاس ST من خط إنتاج مصنع "زارلويس" بألمانيا يوم 26 سبتمبر الماضي، لتكون المحطة الأخيرة لمسيرة امتدت لما يزيد عن 20 عاما، القرار لم يأت مفاجئا، إذ سبق أن أكدت فورد في 2022 نيتها وقف إنتاج فوكاس بالكامل بحلول 2025، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل.
بدأت قصة فورد فوكاس ST عام 2002 مع النسخة الأولى ST170، التي جمعت بين الطابع الرياضي والعملية اليومية وتوالت الأجيال لتقدم مستويات أداء أعلى مع الحفاظ على هويتها المميزة، وصولا إلى الجيل الأخير المجهز بمحرك EcoBoost سعة 2.3 لتر تيربو، مقترن بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، هذا الجيل حقق نجاحا بارزا، خاصة بعد حصوله على تحديث فيس ليفت عام 2022، ليواصل منافسة أسماء عريقة مثل فولكسفاجن جولف GTI وهيونداي i30 N.
قرار إيقاف فوكاس ST يعكس التغيرات الجذرية في خريطة سوق السيارات، ففئة الهاتشباك الرياضية فقدت الكثير من بريقها أمام الشعبية الجارفة لسيارات الكروس أوفر والـSUV، ما دفع فورد إلى إعادة رسم أولوياتها والتركيز على هذه الفئات، إضافة إلى الاستثمار المكثف في الطرازات الكهربائية.
ولم يتوقف الأمر عند نسخة ST فقط، إذ أكدت فورد أن جميع نسخ فوكاس، بما في ذلك النسخ العادية، سيتم وقف إنتاجها نهائيا في مصانع الشركة بألمانيا بحلول نوفمبر 2025، في خطوة تعني إغلاق فصل كامل من تاريخ علامة فورد، وبداية مرحلة جديدة أكثر توافقا مع اتجاهات السوق العالمي.