فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

بعد سنوات طويلة من النجاح والمنافسة في سوق السيارات العالمية، أعلنت شركة ‏فورد رسميا إيقاف إنتاج طراز فوكاس ‏ST‏ الهاتشباك الرياضية، لتطوي بذلك ‏صفحة واحدة من أبرز سيارات الأداء المدمجة التي تركت بصمة قوية لدى عشاق ‏القيادة.‏

وجاء الإعلان بعد خروج اخر نسخة من فوكاس ‏ST‏ من خط إنتاج مصنع ‏‏"زارلويس" بألمانيا يوم 26 سبتمبر الماضي، لتكون المحطة الأخيرة لمسيرة ‏امتدت لما يزيد عن 20 عاما، القرار لم يأت مفاجئا، إذ سبق أن أكدت فورد في ‏‏2022 نيتها وقف إنتاج فوكاس بالكامل بحلول 2025، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل.‏

بدأت قصة فورد فوكاس ‏ST‏ عام 2002 مع النسخة الأولى ‏ST170‎، التي جمعت بين ‏الطابع الرياضي والعملية اليومية وتوالت الأجيال لتقدم مستويات أداء أعلى مع ‏الحفاظ على هويتها المميزة، وصولا إلى الجيل الأخير المجهز بمحرك ‏EcoBoost‏ سعة 2.3 لتر تيربو، مقترن بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، هذا ‏الجيل حقق نجاحا بارزا، خاصة بعد حصوله على تحديث فيس ليفت عام 2022، ‏ليواصل منافسة أسماء عريقة مثل فولكسفاجن جولف ‏GTI‏ وهيونداي ‏i30 N‏.‏

قرار إيقاف فوكاس ‏ST‏ يعكس التغيرات الجذرية في خريطة سوق السيارات، ففئة ‏الهاتشباك الرياضية فقدت الكثير من بريقها أمام الشعبية الجارفة لسيارات الكروس ‏أوفر والـSUV، ما دفع فورد إلى إعادة رسم أولوياتها والتركيز على هذه الفئات، ‏إضافة إلى الاستثمار المكثف في الطرازات الكهربائية.‏

ولم يتوقف الأمر عند نسخة ‏ST‏ فقط، إذ أكدت فورد أن جميع نسخ فوكاس، بما في ‏ذلك النسخ العادية، سيتم وقف إنتاجها نهائيا في مصانع الشركة بألمانيا بحلول ‏نوفمبر 2025، في خطوة تعني إغلاق فصل كامل من تاريخ علامة فورد، وبداية ‏مرحلة جديدة أكثر توافقا مع اتجاهات السوق العالمي.‏