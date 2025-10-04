قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار سارة خليفة داخل قفص الاتهام.. تفاصيل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

فيات
عزة عاطف

رغم مرور سنوات على وقف إنتاجها، كشفت تقارير المبيعات في الربع الثالث من 2025 عن استمرار بيع طرازات قديمة من علامات ستيلانتيس، مثل كرايسلر 300، دودج جورني، وحتى فيات 500L التي توقفت قبل خمس سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية. 

المثير للدهشة أن هذه السيارات وجدت طريقها مجددًا إلى المشترين، ما أثار تساؤلات حول دوافع السوق والمستهلكين.

أرقام لافتة لموديلات ستيلانتيس 

بحسب البيانات الرسمية، باعت ستيلانتيس 475 سيارة من طرازات متوقفة خلال الربع الثالث فقط. وتوزعت المبيعات كالتالي:

  • 104 سيارات جيب رينيجيد
  • 18 رام بروماستر سيتي
  • 71 كرايسلر 300
  • 222 دودج تشالنجر
  • 13 دودج جورني
  • 8 دودج كارافان
  • 6 دودج دارت
  • 31 فيات 500X

سيارتان فقط من طراز فيات 500L

ورغم أن فيات 500L نادرة للغاية، فإن طراز دودج دارت حاز على لقب "الأكثر صمودًا" بعدما أعيد بيعه رغم مرور سنوات طويلة على توقف إنتاجه.

يرجح محللون أن مخاوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار نتيجة التعريفات الجمركية دفعتهم للبحث في المخزون القديم داخل معارض الوكلاء، وهو ما أدى إلى عودة هذه السيارات إلى دائرة المبيعات، حتى وإن كانت خارج الخدمة الإنتاجية منذ سنوات.

رغم غرابة المشهد، إلا أن استمرار بيع هذه الطرازات يكشف جانبًا من طبيعة السوق الأمريكي، حيث قد يجد المشترون في السيارات القديمة فرصة للحصول على أسعار أقل أو تصميمات كلاسيكية محببة. 

ولا يزال موقع AutoTrader يعرض سيارات ستيلانتيس جديدة كليًا من سنوات سابقة، مع احتمال وجود موديلات أقدم في بعض صالات العرض. 

سيارات صينية
نشرة المرأة والمنوعات
فيات
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
