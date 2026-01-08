قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية أثارت خوف الصحابة وقلقهم فور نزولها.. علي جمعة يكشف عنها
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدنيا دوارة وحقك راجع.. ريهام سعيد تدعم لقاء الخميسي

سارة عبد الله

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، الدعم للفنانة لقاء الخميسي، بعد أزمة زواج محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، من الفنانة إيمان الزايدي وانفصالها عنه بعد 7 سنوات.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: "أنا شايفه ان الناس الي بتتجوز زواج صحيح تعلن وهي بتتجوز مش وهي بتطلق عشان تتشهر وتخرب بيت فيه عيال، و بتجرح واحدة مالهاش ذنب في حاجة غير ان جوزها خاين لانه ماقالهاش".

وتابعت: “شايفه كمان إن اللي عاش وكان قابل يعيش في الضلمه وهو عارف انه متجوز حد متجوز ومراته مش عارفه وإن شرط الجواز الحلال الإشهار يبقي لا تعليق الدنيا دواره وحقك راجع”.

وأثارت أزمة زواج محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنانة إيمان الزايدي انفصالها عنه بعد زواج شرعي دام سبع سنوات. 

وجاء الإعلان مفاجئًا للجمهور، خاصة مع تداول صورة تجمعهما ورسالة تؤكد الطلاق، في المقابل التزمت الفنانة لقاء الخميسي، زوجته الأولى، الصمت التام، مكتفية بنشر عبارات وصور عبر خاصية «الاستوري» دون تعليق مباشر. 

وتفاعلت شخصيات عامة ومشاهير مع الواقعة بتعليقات داعمة للخميسي، ما زاد من حدة الجدل والتساؤلات حول كواليس الأزمة. ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

الخميس إجازة رسمية

هل الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

الطقس في مصر

الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل

إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه

زين معاها المحل ومات.. إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه

ارشيفيه

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالدقهلية

جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد

جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد |شاهد

بالصور

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

