الدنيا دوارة وحقك راجع.. ريهام سعيد تدعم لقاء الخميسي

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، الدعم للفنانة لقاء الخميسي، بعد أزمة زواج محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، من الفنانة إيمان الزايدي وانفصالها عنه بعد 7 سنوات.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: "أنا شايفه ان الناس الي بتتجوز زواج صحيح تعلن وهي بتتجوز مش وهي بتطلق عشان تتشهر وتخرب بيت فيه عيال، و بتجرح واحدة مالهاش ذنب في حاجة غير ان جوزها خاين لانه ماقالهاش".

وتابعت: “شايفه كمان إن اللي عاش وكان قابل يعيش في الضلمه وهو عارف انه متجوز حد متجوز ومراته مش عارفه وإن شرط الجواز الحلال الإشهار يبقي لا تعليق الدنيا دواره وحقك راجع”.

وأثارت أزمة زواج محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنانة إيمان الزايدي انفصالها عنه بعد زواج شرعي دام سبع سنوات.

وجاء الإعلان مفاجئًا للجمهور، خاصة مع تداول صورة تجمعهما ورسالة تؤكد الطلاق، في المقابل التزمت الفنانة لقاء الخميسي، زوجته الأولى، الصمت التام، مكتفية بنشر عبارات وصور عبر خاصية «الاستوري» دون تعليق مباشر.

وتفاعلت شخصيات عامة ومشاهير مع الواقعة بتعليقات داعمة للخميسي، ما زاد من حدة الجدل والتساؤلات حول كواليس الأزمة. ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.