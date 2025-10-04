لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

مع تغير الموضة باستمرار، قد تتحول بعض الصيحات إلى رمز لعصر معين، واحدة من أبرز هذه الصيحات في التسعينيات كانت الشعارات الذهبية من تويوتا ولكزس، التي ارتبطت حينها بمفهوم الفخامة والتميز، لكنها اليوم أصبحت من النوستالجيا النادرة.

بداية الباقة الذهبية لسيارات تويوتا

رغم غياب المعلومات الرسمية الدقيقة حول توقيت ظهورها، يعتقد أن تويوتا قدمت هذه الشعارات في منتصف التسعينيات لإضفاء لمسة من الفخامة على سياراتها.

كانت تعرف باسم "الباقة الذهبية"، وتشمل استبدال كل الشارات الخارجية بأخرى مطلية بالذهب.

سواء على سيارات كامري الاقتصادية أو لاند كروزر الفاخرة بمحرك V8، كان الخيار متاحًا أمام العملاء.

لم تحقق الشعارات الذهبية انتشارًا واسعًا كما هو الحال مع صيحات أخرى، لكنها كوّنت قاعدة من المعجبين.

البعض اعتبرها مبالغة أو حتى مبتذلة، فقام بإزالتها أو إعادة طلائها، بينما سعى آخرون وراءها في ساحات الخردة أو عبر المزادات الإلكترونية للحصول على قطع أصلية نادرة.

في المقابل، تحولت الموضة في العقدين الأخيرين نحو التصاميم السوداء البسيطة.

طرحت تويوتا طرازات خاصة مثل "نايت شايد" التي جاءت بلمسات سوداء أنيقة بدل الذهبية. وهو اتجاه يعكس الميل العام في عالم السيارات للتصميم الكلاسيكي البسيط، كما هو الحال في عالم الساعات، حيث يفضل كثيرون الفولاذ على الذهب.

وفقًا لعشاق العلامة، لم تكن هذه الشعارات مجرد بلاستيك مطلي.

بل كانت تبدأ من قاعدة بلاستيكية تغطى بطبقة معدنية ثم تطلى بذهب حقيقي.

المشكلة أن الطلاء كان رقيقًا جدًا، ما جعله يتآكل بسرعة بفعل عوامل الطقس والاستخدام، فيفقد بريقه مع مرور السنوات.

بالنسبة لمحبي الكلاسيكيات، تبقى هذه الشعارات الذهبية لمسة مثالية تميز سيارات تويوتا ولكزس من التسعينيات.

ورغم أن الطلاء لم يصمد طويلًا، فإن العثور على مجموعة أصلية اليوم يعد بمثابة ترقية صغيرة فريدة تمنح السيارة حضورًا مختلفًا وسط الحشود.