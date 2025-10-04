قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
بالصور

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

مع تغير الموضة باستمرار، قد تتحول بعض الصيحات إلى رمز لعصر معين، واحدة من أبرز هذه الصيحات في التسعينيات كانت الشعارات الذهبية من تويوتا ولكزس، التي ارتبطت حينها بمفهوم الفخامة والتميز، لكنها اليوم أصبحت من النوستالجيا النادرة.

بداية الباقة الذهبية لسيارات تويوتا 

رغم غياب المعلومات الرسمية الدقيقة حول توقيت ظهورها، يعتقد أن تويوتا قدمت هذه الشعارات في منتصف التسعينيات لإضفاء لمسة من الفخامة على سياراتها. 

كانت تعرف باسم "الباقة الذهبية"، وتشمل استبدال كل الشارات الخارجية بأخرى مطلية بالذهب.

سواء على سيارات كامري الاقتصادية أو لاند كروزر الفاخرة بمحرك V8، كان الخيار متاحًا أمام العملاء.

لم تحقق الشعارات الذهبية انتشارًا واسعًا كما هو الحال مع صيحات أخرى، لكنها كوّنت قاعدة من المعجبين.

البعض اعتبرها مبالغة أو حتى مبتذلة، فقام بإزالتها أو إعادة طلائها، بينما سعى آخرون وراءها في ساحات الخردة أو عبر المزادات الإلكترونية للحصول على قطع أصلية نادرة.

في المقابل، تحولت الموضة في العقدين الأخيرين نحو التصاميم السوداء البسيطة. 

طرحت تويوتا طرازات خاصة مثل "نايت شايد" التي جاءت بلمسات سوداء أنيقة بدل الذهبية. وهو اتجاه يعكس الميل العام في عالم السيارات للتصميم الكلاسيكي البسيط، كما هو الحال في عالم الساعات، حيث يفضل كثيرون الفولاذ على الذهب.

وفقًا لعشاق العلامة، لم تكن هذه الشعارات مجرد بلاستيك مطلي. 

بل كانت تبدأ من قاعدة بلاستيكية تغطى بطبقة معدنية ثم تطلى بذهب حقيقي. 

المشكلة أن الطلاء كان رقيقًا جدًا، ما جعله يتآكل بسرعة بفعل عوامل الطقس والاستخدام، فيفقد بريقه مع مرور السنوات.

بالنسبة لمحبي الكلاسيكيات، تبقى هذه الشعارات الذهبية لمسة مثالية تميز سيارات تويوتا ولكزس من التسعينيات. 

ورغم أن الطلاء لم يصمد طويلًا، فإن العثور على مجموعة أصلية اليوم يعد بمثابة ترقية صغيرة فريدة تمنح السيارة حضورًا مختلفًا وسط الحشود.

