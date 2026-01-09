هل الصداع النصفي خطير؟ حسام موافي يجيب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل مهمة حول أسباب الصداع النصفي، المعروف باسم «المِجرين»، مؤكدًا أنه من أكثر أنواع الصداع إزعاجًا للمريض رغم أنه غير خطير.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك نحو 12 نظرية طبية تحاول تفسير آلية حدوث الصداع النصفي، من بينها نظرية توسع الأوعية الدموية في المخ، وإفراز بعض المواد الكيميائية داخل الدماغ، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على وظائف المخ.

وأضاف «موافي» أن بعض الحالات قد يكون الصداع النصفي ناتجًا عن غلق مؤقت لأحد شرايين المخ لثوانٍ قليلة ثم عودته للعمل مرة أخرى، وهو ما يسبب الشعور بالألم الشديد.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الصداع النصفي لا يمثل خطرًا على حياة المريض، لكنه يسبب إزعاجًا شديدًا يؤثر على جودة الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال، خاصة قبل فترة الدورة الشهرية.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن الصداع النصفي يُصيب الأشخاص الأذكياء أكثر من غيرهم، في تصريح أثار اهتمام وتساؤلات الكثيرين حول طبيعة المرض وأسبابه.

