بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

أعلنت مجموعة BYD الصينية عن تسجيل مبيعات إجمالية بلغت 396,270 وحدة خلال شهر سبتمبر 2025، من بينها 393,060 سيارة ركاب، ويأتي ذلك في ظل تراجع سنوي بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حين سجلت المبيعات 419,426 وحدة.
رغم التراجع السنوي، أظهرت أرقام شركة بي واي دي نموا شهريا بنسبة 6%، مقارنة بمبيعات أغسطس 2025 التي بلغت 373,626 وحدة، ويعد هذا التراجع السنوي هو الأول منذ بداية عام 2025، وكذلك أول انخفاض في مبيعات المجموعة منذ مارس 2024.
ومع ذلك، احتفظت BYD بمكانتها كأكبر بائع لـ السيارات الكهربائية في السوق الصيني، لتواصل تصدرها لقطاع الطاقة الجديدة.
تفصيل المبيعات حسب العلامة التجارية:
- BYD (Dynasty + Ocean) بعدد 355,774 وحدة (تراجع 11.4%)
- Fang Cheng Bao بعدد 24,121 وحدة (نمو 345%)
- Denza بعدد 12,407 وحدة (نمو 20.5%)
- Yangwang بعدد 758 وحدة (نمو 145%)
حسب أنظمة الدفع:
- السيارات الكهربائية الخالصة BEV بعدد 205,050 وحدة (نمو 24.3%)
- الهجينة القابلة للشحن PHEV بعدد 188,010 وحدة (تراجع 25.6%)، وتواصل الانخفاض للشهر السادس تواليا.
ومن يناير حتى سبتمبر 2025، بلغت المبيعات التراكمية 3,260,146 وحدة، بنمو سنوي 18.6%، منها 701,579 وحدة مخصصة للأسواق الخارجية.
كما تجاوز إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في تاريخ BYD 13.8 مليون وحدة.
نتائج الربع الثالث 2025:
حققت الشركة مبيعات قدرها 1,105,591 وحدة عالميا، بانخفاض 2.1% عن نفس الفترة في 2024، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ 5 سنوات:
- مبيعات العلامة الأساسية: تراجعت 4%
- PHEV: 523,069 وحدة (-23.7%)
- BEV: 582,522 وحدة (+31.4%)
- الصادرات: 232,806 وحدة (+146.4%)