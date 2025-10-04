قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لـ"بن جفير" و"سموتريتش" بتخريب الصفقة بشأن غزة
رئيس الوزراء: موافقة حركة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود جدًا واستجابة لدعوات السلام والاستقرار في المنطقة
بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

كريم عاطف

أعلنت مجموعة ‏BYD‏ الصينية عن تسجيل مبيعات إجمالية بلغت 396,270 وحدة ‏خلال شهر سبتمبر 2025، من بينها 393,060 سيارة ركاب، ويأتي ذلك في ظل ‏تراجع سنوي بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حين سجلت ‏المبيعات 419,426 وحدة.‏

رغم التراجع السنوي، أظهرت أرقام شركة بي واي دي نموا شهريا بنسبة 6%، مقارنة ‏بمبيعات أغسطس 2025 التي بلغت 373,626 وحدة، ويعد هذا التراجع السنوي ‏هو الأول منذ بداية عام 2025، وكذلك أول انخفاض في مبيعات المجموعة منذ ‏مارس 2024.‏

ومع ذلك، احتفظت ‏BYD‏ بمكانتها كأكبر بائع لـ السيارات الكهربائية في السوق ‏الصيني، لتواصل تصدرها لقطاع الطاقة الجديدة.‏

تفصيل المبيعات حسب العلامة التجارية:‏

‏- ‏BYD (Dynasty + Ocean) ‎‏ بعدد ‏‎355,774‎‏ ‏وحدة (تراجع 11.4%)‏

‏- ‏Fang Cheng Bao ‎‏ بعدد ‏‎24,121‎‏ ‏وحدة (نمو 345%)‏

‏- ‏Denza ‎‏ بعدد ‏‎12,407‎‏ ‏وحدة (نمو 20.5%)‏

‏- ‏Yangwang ‎‏ بعدد ‏‎758‎‏ ‏وحدة (نمو 145%)‏

حسب أنظمة الدفع:‏

‏- السيارات الكهربائية الخالصة ‏BEV‏ بعدد ‏‎205,050‎‏ ‏وحدة (نمو 24.3%)‏

‏- الهجينة القابلة للشحن ‏PHEV‏ بعدد ‏‎188,010‎‏ ‏وحدة (تراجع 25.6%)، وتواصل ‏الانخفاض للشهر السادس تواليا.‏

ومن يناير حتى سبتمبر 2025، بلغت المبيعات التراكمية 3,260,146 وحدة، بنمو ‏سنوي 18.6%، منها 701,579 وحدة مخصصة للأسواق الخارجية.‏

كما تجاوز إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في تاريخ ‏BYD 13.8‎‏ مليون ‏وحدة.‏

نتائج الربع الثالث 2025:‏

حققت الشركة مبيعات قدرها 1,105,591 وحدة عالميا، بانخفاض 2.1% عن ‏نفس الفترة في 2024، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ 5 سنوات:‏

‏- مبيعات العلامة الأساسية: تراجعت 4%‏

‏- ‏PHEV: 523,069‎‏ وحدة (-23.7%)‏

‏- ‏BEV: 582,522‎‏ وحدة (+31.4%)‏

‏- الصادرات: 232,806 وحدة (+146.4%)‏

