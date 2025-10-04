بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

أعلنت مجموعة ‏BYD‏ الصينية عن تسجيل مبيعات إجمالية بلغت 396,270 وحدة ‏خلال شهر سبتمبر 2025، من بينها 393,060 سيارة ركاب، ويأتي ذلك في ظل ‏تراجع سنوي بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حين سجلت ‏المبيعات 419,426 وحدة.‏

رغم التراجع السنوي، أظهرت أرقام شركة بي واي دي نموا شهريا بنسبة 6%، مقارنة ‏بمبيعات أغسطس 2025 التي بلغت 373,626 وحدة، ويعد هذا التراجع السنوي ‏هو الأول منذ بداية عام 2025، وكذلك أول انخفاض في مبيعات المجموعة منذ ‏مارس 2024.‏

ومع ذلك، احتفظت ‏BYD‏ بمكانتها كأكبر بائع لـ السيارات الكهربائية في السوق ‏الصيني، لتواصل تصدرها لقطاع الطاقة الجديدة.‏

تفصيل المبيعات حسب العلامة التجارية:‏

‏- ‏BYD (Dynasty + Ocean) ‎‏ بعدد ‏‎355,774‎‏ ‏وحدة (تراجع 11.4%)‏

‏- ‏Fang Cheng Bao ‎‏ بعدد ‏‎24,121‎‏ ‏وحدة (نمو 345%)‏

‏- ‏Denza ‎‏ بعدد ‏‎12,407‎‏ ‏وحدة (نمو 20.5%)‏

‏- ‏Yangwang ‎‏ بعدد ‏‎758‎‏ ‏وحدة (نمو 145%)‏

حسب أنظمة الدفع:‏

‏- السيارات الكهربائية الخالصة ‏BEV‏ بعدد ‏‎205,050‎‏ ‏وحدة (نمو 24.3%)‏

‏- الهجينة القابلة للشحن ‏PHEV‏ بعدد ‏‎188,010‎‏ ‏وحدة (تراجع 25.6%)، وتواصل ‏الانخفاض للشهر السادس تواليا.‏

ومن يناير حتى سبتمبر 2025، بلغت المبيعات التراكمية 3,260,146 وحدة، بنمو ‏سنوي 18.6%، منها 701,579 وحدة مخصصة للأسواق الخارجية.‏

كما تجاوز إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في تاريخ ‏BYD 13.8‎‏ مليون ‏وحدة.‏

نتائج الربع الثالث 2025:‏

حققت الشركة مبيعات قدرها 1,105,591 وحدة عالميا، بانخفاض 2.1% عن ‏نفس الفترة في 2024، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ 5 سنوات:‏

‏- مبيعات العلامة الأساسية: تراجعت 4%‏

‏- ‏PHEV: 523,069‎‏ وحدة (-23.7%)‏

‏- ‏BEV: 582,522‎‏ وحدة (+31.4%)‏

‏- الصادرات: 232,806 وحدة (+146.4%)‏