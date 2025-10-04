قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
بالصور

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

عزة عاطف

كثير من السائقين يرتكبون ممارسات يومية بسيطة تبدو عادية، لكنها في الحقيقة تسرع من تلف السيارة وتكلفهم آلاف الجنيهات في الصيانة.

 فيما يلي أبرز 3 أخطاء شائعة قد تدمر سيارتك دون أن تدرك.

1- إهمال تغيير زيت المحرك

زيت المحرك هو بمثابة شريان الحياة للسيارة، إذ يحافظ على تزييت الأجزاء الداخلية ويمنع احتكاكها المباشر. 

تأخير تغيير الزيت أو استخدام نوعية رديئة يؤدي إلى تراكم الشوائب وتآكل المحرك بسرعة، وقد يصل الأمر إلى تلف كامل يحتاج لإصلاحات باهظة.

2- القيادة على فرامل مستهلكة

كثيرون يتجاهلون أصوات الصرير أو ضعف استجابة المكابح، لكن الاستمرار في القيادة بفرامل تالفة لا يضر فقط بأقراص المكابح (الهوبات) بل يشكل خطرًا مباشرًا على حياتك. 

يطيل الفحص الدوري واستبدال الفحمات في الوقت المناسب عمر المنظومة ويضمن سلامتك.

3- تجاهل ضغط الإطارات

الإطارات المنفوخة بشكل زائد أو ناقص تؤثر على استهلاك الوقود، ثبات السيارة، وعمر الإطارات نفسها. 

كثير من السائقين يهملون ضبط الضغط رغم أنه إجراء بسيط وسريع. 

قد يؤدي إهمال هذا العامل إلى انفجار الإطار أثناء القيادة، وهو من أخطر مسببات الحوادث.

يبدأ الحفاظ على سيارتك من العناية بالتفاصيل الصغيرة: تغيير الزيت بانتظام، فحص المكابح، ومراقبة ضغط الإطارات. 

هذه الخطوات الثلاث كفيلة بإطالة عمر السيارة وتوفير تكاليف الإصلاح الباهظة.

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تويوتا

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين صبري

