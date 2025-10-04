احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

كثير من السائقين يرتكبون ممارسات يومية بسيطة تبدو عادية، لكنها في الحقيقة تسرع من تلف السيارة وتكلفهم آلاف الجنيهات في الصيانة.

فيما يلي أبرز 3 أخطاء شائعة قد تدمر سيارتك دون أن تدرك.

1- إهمال تغيير زيت المحرك

زيت المحرك هو بمثابة شريان الحياة للسيارة، إذ يحافظ على تزييت الأجزاء الداخلية ويمنع احتكاكها المباشر.

تأخير تغيير الزيت أو استخدام نوعية رديئة يؤدي إلى تراكم الشوائب وتآكل المحرك بسرعة، وقد يصل الأمر إلى تلف كامل يحتاج لإصلاحات باهظة.

2- القيادة على فرامل مستهلكة

كثيرون يتجاهلون أصوات الصرير أو ضعف استجابة المكابح، لكن الاستمرار في القيادة بفرامل تالفة لا يضر فقط بأقراص المكابح (الهوبات) بل يشكل خطرًا مباشرًا على حياتك.

يطيل الفحص الدوري واستبدال الفحمات في الوقت المناسب عمر المنظومة ويضمن سلامتك.

3- تجاهل ضغط الإطارات

الإطارات المنفوخة بشكل زائد أو ناقص تؤثر على استهلاك الوقود، ثبات السيارة، وعمر الإطارات نفسها.

كثير من السائقين يهملون ضبط الضغط رغم أنه إجراء بسيط وسريع.

قد يؤدي إهمال هذا العامل إلى انفجار الإطار أثناء القيادة، وهو من أخطر مسببات الحوادث.

يبدأ الحفاظ على سيارتك من العناية بالتفاصيل الصغيرة: تغيير الزيت بانتظام، فحص المكابح، ومراقبة ضغط الإطارات.

هذه الخطوات الثلاث كفيلة بإطالة عمر السيارة وتوفير تكاليف الإصلاح الباهظة.